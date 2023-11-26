Ворог штурмував Синьківку на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Гранів, Бударки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни без успіху штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. ЗСУ відбили 6 атак.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.