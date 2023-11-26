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Росіяни завдали авіаударів по чотирьох селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 07:51   26.11.2023
Оксана Якушко
Росіяни завдали авіаударів по чотирьох селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Росіяни вдарили з авіації по Петропавлівці, Іванівці, Кислівці, Берестовому Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де українські захисники відбили 4 атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили з авіації по Петропавлівці, Іванівці, Кислівці, Берестовому Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".