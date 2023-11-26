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Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:51   26.11.2023
Оксана Якушко
Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где украинские защитники отбили 4 атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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Авиаудар нанесли россияне у Петропавловки Харьковской области — Генштаб ВСУ

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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".