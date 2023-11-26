Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где украинские защитники отбили 4 атаки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, авиация, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, село, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 07:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".