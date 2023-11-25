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Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ

Происшествия 19:51   25.11.2023
Оксана Горун
Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о трех штурмах и двух авиаударах в Харьковской области.

По данным ГШ, под артиллерийскими обстрелами за сутки на Харьковщине были: Уды, Алисовка, Бочковое, Малая Волчья, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Авиационные удары армия РФ нанесла в районе Ивановки и Кисловки.

«На Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из РСЗО. Также россияне применили по Украине 75 «шахедов», 74 из которых сбила ПВО.

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На фронте произошло 42 боевых столкновения.  Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — еще по семи районам. Они также поразили четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о трех штурмах и двух авиаударах в Харьковской области".