Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о трех штурмах и двух авиаударах в Харьковской области.

По данным ГШ, под артиллерийскими обстрелами за сутки на Харьковщине были: Уды, Алисовка, Бочковое, Малая Волчья, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Авиационные удары армия РФ нанесла в районе Ивановки и Кисловки.

«На Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из РСЗО. Также россияне применили по Украине 75 «шахедов», 74 из которых сбила ПВО.

На фронте произошло 42 боевых столкновения. Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — еще по семи районам. Они также поразили четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.