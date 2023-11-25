Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о трех штурмах и двух авиаударах в Харьковской области.
По данным ГШ, под артиллерийскими обстрелами за сутки на Харьковщине были: Уды, Алисовка, Бочковое, Малая Волчья, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Авиационные удары армия РФ нанесла в районе Ивановки и Кисловки.
«На Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщили в сводке Генштаба.
В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из РСЗО. Также россияне применили по Украине 75 «шахедов», 74 из которых сбила ПВО.
Читайте также: Рекордный налет «шахедов» на Украину: армия РФ выпустила 75 БПЛА
На фронте произошло 42 боевых столкновения. Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — еще по семи районам. Они также поразили четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 19:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о трех штурмах и двух авиаударах в Харьковской области".