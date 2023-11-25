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Рекордный налет «шахедов» на Украину: армия РФ выпустила 75 БПЛА

Происшествия 09:09   25.11.2023
Оксана Горун
Рекордный налет «шахедов» на Украину: армия РФ выпустила 75 БПЛА

Воздушные силы ВСУ сообщили, что атака «шахедов» по Украине минувшей ночью стала рекордной по количеству беспилотников. Практически все цели сбили.

«Этой ночью, 25 ноября 2023, враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА! Основное направление удара – Киев! Запущено около 75 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136″. 71 – уничтожено противовоздушной обороной!» — сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский связал столь массированную атаку с тем, что 25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов.

«Более 70 «шахедов» в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать», — написал Президент.

По данным Киевской городской военной администрации, более 60 «шахедов» сбили на подлете к Киеву или в небе столицы.

«Это нападения дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения! В столице тревога продолжалась более шести часов», — проинформировал начальник КМВА Сергей Попко.

Беспилотники, по его информации, атаковали Киев с разных направлений, заходя многочисленными группами. Падение обломков зафиксировали в различных районах столицы. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали пять человек, в том числе — 11-летний ребенок.

По информации Минэнерго, из-за атаки дронов в Киеве сейчас без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Идут восстановительные работы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили, что атака «шахедов» по Украине минувшей ночью стала рекордной по количеству беспилотников. Практически все цели сбили".