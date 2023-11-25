Главные новости Харькова и области 25 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:30

ГСЧС сообщила про четыре пожара и погибшего в огне в Лозовой

Смертельный пожар произошел в Лозовой вечером 25 ноября. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажки.

«Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Другого, который также находился в эпицентре происшествия и подавал признаки жизни, они вынесли на свежий воздух, спасши жизнь. Пожар удалось ликвидировать в 19:42. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность во время курения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

08:27

Пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет — ХОВА

«За прошедшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обошлось без пострадавших.

07:51

Генштаб сообщил про 15 атак на Купянском направлении

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак», — проинформировал в утренней сводке 25 ноября Генштаб ВСУ.

07:39

Ночь с тревогами и затяжной атакой «шахедов»

Ночь с 24 на 25 ноября в Харькове и всей Украине прошла под звуки воздушной тревоги. В Харьковской области ее объявляли и из-за угроз ракетных атак, и из-за пролета «шахедов». В целом тревоги звучали: с 23:37 по 00:04, с 01:22 по 04:10 и с 04:29 по 06:12. В 01:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что ударные БПЛА заходят в Харьковскую область с севера. Позже — что они движутся в сторону Харькова.

В городе обошлось без взрывов. В Украине атака «шахедов» продолжалась всю ночь и длится до сих пор. Начиная примерно с 5:30 «шахеды» сбивают над Киевом. Есть падение обломков, разрушения и пострадавшие.