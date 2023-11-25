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Головні новини Харкова й області 25.11: як минула ніч, зведення Генштабу, ДСНС

Події 08:30   25.11.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова й області 25.11: як минула ніч, зведення Генштабу, ДСНС Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:30

ДСНС повідомила про чотири пожежі та загиблого у вогні в Лозовій

Смертельна пожежа сталася у Лозовій увечері 25 листопада. Горіла квартира на третьому поверсі п’ятиповерхівки.

“Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Іншого, який також знаходився в епіцентрі події та подавав ознаки життя, вони винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Пожежу вдалось ліквідувати о 19:42. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережність під час куріння”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

08:27

Потерпілих від обстрілів за добу на Харківщині немає – ХОВА

“Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обійшлося без постраждалих.

07:51

Генштаб повідомив про 15 атак на Куп’янському напрямку

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак“, – поінформував у ранковому зведенні 25 листопада Генштаб ЗСУ

07:39

Ніч із тривогами та затяжною атакою “шахедів”

Ніч з 24 на 25 листопада у Харкові та всій Україні пройшла під звуки повітряної тривоги. У Харківській області її оголошували й через загрози ракетних атак, і через проліт “шахедів”. Загалом тривоги звучали: з 23:37 до 00:04, з 01:22 до 04:10 та з 04:29 до 06:12. О 01:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ударні БПЛА заходять до Харківської області з півночі. Пізніше – що вони рухаються у бік Харкова.

У місті обійшлося без вибухів. В Україні атака “шахедів” тривала всю ніч і триває досі. Починаючи з 5:30 “шахеди” збивають над Києвом. Є падіння уламків, руйнування та постраждалі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".