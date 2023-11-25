Головні новини Харкова й області 25.11: як минула ніч, зведення Генштабу, ДСНС
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:30
ДСНС повідомила про чотири пожежі та загиблого у вогні в Лозовій
Смертельна пожежа сталася у Лозовій увечері 25 листопада. Горіла квартира на третьому поверсі п’ятиповерхівки.
“Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Іншого, який також знаходився в епіцентрі події та подавав ознаки життя, вони винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Пожежу вдалось ліквідувати о 19:42. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережність під час куріння”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
08:27
Потерпілих від обстрілів за добу на Харківщині немає – ХОВА
“Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Обійшлося без постраждалих.
07:51
Генштаб повідомив про 15 атак на Куп’янському напрямку
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак“, – поінформував у ранковому зведенні 25 листопада Генштаб ЗСУ
07:39
Ніч із тривогами та затяжною атакою “шахедів”
Ніч з 24 на 25 листопада у Харкові та всій Україні пройшла під звуки повітряної тривоги. У Харківській області її оголошували й через загрози ракетних атак, і через проліт “шахедів”. Загалом тривоги звучали: з 23:37 до 00:04, з 01:22 до 04:10 та з 04:29 до 06:12. О 01:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ударні БПЛА заходять до Харківської області з півночі. Пізніше – що вони рухаються у бік Харкова.
У місті обійшлося без вибухів. В Україні атака “шахедів” тривала всю ніч і триває досі. Починаючи з 5:30 “шахеди” збивають над Києвом. Є падіння уламків, руйнування та постраждалі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, війна, гентаб, ночь, обстріли, сводка, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".