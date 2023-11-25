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У розпал онлайн-навчання на Харківщині за 205 млн грн відновлюють ліцей

Суспільство 13:15   25.11.2023
Оксана Горун
У розпал онлайн-навчання на Харківщині за 205 млн грн відновлюють ліцей

Ліцей у Старому Салтові на Харківщині, зруйнований російськими обстрілами, хочуть повністю відбудувати до початку наступного навчального року, повідомили в ХОВА.

“Капітальний ремонт об’єкта відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевих бюджетів. Загальна кошторисна вартість робіт становить понад 205 мільйонів гривень”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Аварійно-відновлювальні роботи в будівлі планують завершити до початку наступного навчального року.

“У перспективі – створення тут безпечного освітнього середовища. Зараз проєктуємо захисну споруду для цього навчального закладу”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Поки в ліцеї відновили котельню, відремонтували інженерні комунікації та покрівлю. Уже розпочали внутрішні роботи, завершують утеплення фасаду.

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Зазначимо, зараз школярі в Харківській області навчаються онлайн через загрозу російських обстрілів. В окремих громадах (наприклад, Пісочинській) та у Харкові будують підземні школи-укриття. Коли діти зможуть піти до звичайних шкіл і сісти за парти, ніхто не прогнозує.

“Якщо будемо ухвалювати рішення про перехід від онлайн-навчання до комбінованого, то маємо підготувати бомбосховища відповідно до всіх безпекових вимог. Тому наразі активно працюємо над облаштуванням захисних споруд на Харківщині. У 2024 році таких проєктів має стати ще більше”, – висловився з цього приводу щодо Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 13:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліцей у Старому Салтові на Харківщині, зруйнований російськими обстрілами, хочуть повністю відбудувати до початку наступного навчального року, повідомили в ХОВА".