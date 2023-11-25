В разгар онлайн-обучения на Харьковщине за 205 млн грн восстанавливают лицей
Лицей в Старом Салтове на Харьковщине, разрушенный российскими обстрелами хотят полностью отстроить к началу следующего учебного года, сообщили в ХОВА.
«Капитальный ремонт объекта производится за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местных бюджетов. Общая сметная стоимость работ составляет более 205 миллионов гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Аварийно-восстановительные работы в здании планируют завершить к началу следующего учебного года.
«В перспективе – создание здесь безопасной образовательной среды. Сейчас проектируем защитную постройку для этого учебного заведения», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пока же в лицее восстановили котельную, отремонтировали инженерные коммуникации и кровлю. Уже начали внутренние работы, завершают утепление фасада.
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Отметим, на данный момент школьники в Харьковской области учатся онлайн из-за угрозы российских обстрелов. В отдельных громадах (например, Песочинской) и в Харькове строят подземные школы-укрытия. Когда дети смогут пойти в обычные школы и сесть за парты, никто не прогнозирует.
«Если будем принимать решение о переходе от онлайн-обучения к комбинированному, то должны подготовить бомбоубежища в соответствии со всеми требованиями безопасности. Поэтому активно работаем над обустройством защитных сооружений на Харьковщине. В 2024 году таких проектов должно стать еще больше», – высказался по этому поводу Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, лицей, образование, синєгубов, старый салтов, хова, школа;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 13:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лицей в Старом Салтове на Харьковщине, разрушенный российскими обстрелами хотят полностью отстроить к началу следующего учебного года, сообщили в ХОВА".