Школа у Старому Салтові працює, але є питання підвозу дітей – Синєгубов 📹

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що підземний навчальний заклад, який побудували на місці зруйнованого ліцею у Старому Салтові, вже діє.

«Підземна школа у Старому Салтові завершена та працює. Звичайно, що вона не може працювати повноцінно офлайн, тому що там є питання підвозу дітей до цієї школи. Тому вона використовується як безпечний освітній простір, однак там вже сама громада визначає формат», – розповів Синєгубов.

Щодо підземного дитячого садка, який хотіли побудувати для 13 дошкільнят за 132 млн грн, але потім відмовилися через критику громадськості, то його немає.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», Старосалтівський ліцей ремонтували у 2023-2024 роках. Він був значно пошкоджений ще у 2022-му, коли росіяни намагалися наступати з Вовчанська. Загалом на ремонт ліцею витратили близько 205 мільйонів гривень. Тоді передбачали й ремонт підвалу, але це не повноцінне укриття, де можна було б навчатися під час обстрілів. Тож у 2023 році замовили проєкт на нове будівництво – захисної споруди. У ніч на 6 квітня 2025 року росіяни атакували відновлений ліцей п’ятьма ударними безпілотниками і знищили його.Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні не повідомив про це, лише вказавши, що “внаслідок обстрілу БПЛА типу “Шахед” горів намет з будівельними матеріалами та меблями на площі 450 м кв., яка знаходиться на території подвір’я навчального закладу”. Згодом було повторне будівництво укриття за 145 млн грн біля зруйнованого ліцею.