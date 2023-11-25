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Ударні дрони тримають курс на Харків – Повітряні сили ЗСУ

Події 01:32   25.11.2023
Олена Нагорна
Ударні дрони тримають курс на Харків – Повітряні сили ЗСУ

Про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області з півночі повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.

О 1:24 у ПС ЗСУ додали, що дрони рухаються у напрямку Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 01:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області з півночі повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.".