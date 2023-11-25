Ударні дрони тримають курс на Харків – Повітряні сили ЗСУ
Про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області з півночі повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.
О 1:24 у ПС ЗСУ додали, що дрони рухаються у напрямку Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, дроны, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 01:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області з півночі повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.".