Ворог атакує під Куп’янськом на Харківщині та б’є з артилерії – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 13 атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка та Крохмальне – на Куп’янському.