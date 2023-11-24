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Ворог атакує під Куп’янськом на Харківщині та б’є з артилерії – Генштаб ЗСУ

Події 19:19   24.11.2023
Олена Нагорна
Ворог атакує під Куп’янськом на Харківщині та б’є з артилерії – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 13 атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка та Крохмальне – на Куп’янському.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про п’ять авіаударів та три атаки на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 13 атак.".