Ворог атакує під Куп’янськом на Харківщині та б’є з артилерії – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 13 атак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка та Крохмальне – на Куп’янському.
Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про п’ять авіаударів та три атаки на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог атакує під Куп’янськом на Харківщині та б’є з артилерії – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 13 атак.".