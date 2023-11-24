Войска РФ штурмуют под Купянском на Харьковщине и бьют из артиллерии — Генштаб
На Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 13 атак.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Кучеровка, Первомайское, Ивановка, Кисловка и Крахмальное — на Купянском.
Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Войска РФ штурмуют под Купянском на Харьковщине и бьют из артиллерии — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 13 атак.".