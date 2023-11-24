Войска РФ штурмуют под Купянском на Харьковщине и бьют из артиллерии — Генштаб

На Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 13 атак.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Кучеровка, Первомайское, Ивановка, Кисловка и Крахмальное — на Купянском.

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