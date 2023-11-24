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Войска РФ штурмуют под Купянском на Харьковщине и бьют из артиллерии — Генштаб

Происшествия 19:19   24.11.2023
Елена Нагорная
Войска РФ штурмуют под Купянском на Харьковщине и бьют из артиллерии — Генштаб

На Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 13 атак.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Кучеровка, Первомайское, Ивановка, Кисловка и Крахмальное — на Купянском.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 13 атак.".