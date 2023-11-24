Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине
Армия РФ при поддержке авиации в течение минувших суток штурмовала Синьковку, проинформировал Генштаб в утренней сводке.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты три атаки. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил Генштаб ВСУ.
Армия РФ нанесла серию авиаударов по прифронтовым населенным пунктам на Купянском направлении: Синьковке, Петропавловке, Купянску, Куриловке и Ивановке.
В целом по Украине за сутки россияне совершили два ракетных и 42 авиационных удара, более 53 обстрелов из РСЗО и били артиллерией по 120 населенным пунктам.
«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударные БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены», — дополнили общую картину в Генштабе.
На фронте за сутки произошло 64 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — еще по трем районам, а также — по пункту управления, складу боеприпасов, средству ПВО и четырем единицам артиллерии врага.
Читайте также: Сколько военных РФ сосредоточила вдоль госграницы с Харьковщиной — Машовец
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ при поддержке авиации в течение минувших суток штурмовала Синьковку, проинформировал Генштаб в утренней сводке".