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Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине

Происшествия 07:13   24.11.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ сообщил про пять авиаударов и три атаки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ при поддержке авиации в течение минувших суток штурмовала Синьковку, проинформировал Генштаб в утренней сводке.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты три атаки. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил Генштаб ВСУ.

Армия РФ нанесла серию авиаударов по прифронтовым населенным пунктам на Купянском направлении: Синьковке, Петропавловке, Купянску, Куриловке и  Ивановке.

В целом по Украине за сутки россияне совершили два ракетных и 42 авиационных удара, более 53 обстрелов из РСЗО и били артиллерией по 120 населенным пунктам.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударные БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БПЛА уничтожены», — дополнили общую картину в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 64 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — еще по трем районам, а также — по пункту управления, складу боеприпасов, средству ПВО и четырем единицам артиллерии врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ при поддержке авиации в течение минувших суток штурмовала Синьковку, проинформировал Генштаб в утренней сводке".