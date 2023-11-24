Генштаб ЗСУ повідомив про п’ять авіаударів та три атаки на Харківщині
Армія РФ за підтримки авіації протягом минулої доби штурмувала Синьківку, поінформував Генштаб у ранковому зведенні.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито три атаки. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Армія РФ нанесла серію авіаударів по прифронтових населених пунктах на Куп’янському напрямку: Синьківці, Петропавлівці, Куп’янську, Курилівці та Іванівці.
Загалом по Україні за добу росіяни здійснили два ракетні та 42 авіаційні удари, понад 53 обстріли з РСЗВ та били артилерією по 120 населених пунктах.
“Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено“, – доповнили загальну картину в Генштабі.
На фронті за добу сталося 64 бойові зіткнення. Авіація Сил оборони вдарила по 11 районах зосередження окупантів. Ракетники – ще по трьох районах, а також – по пункту управління, складу боєприпасів, засобу ППО та чотирьох одиницях артилерії ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ за підтримки авіації протягом минулої доби штурмувала Синьківку, поінформував Генштаб у ранковому зведенні".