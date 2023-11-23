Скільки військових РФ зосередила вздовж держкордону з Харківщиною – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, які сили армія РФ накопичила в Бєлгородській області, а які перекинула під Куп’янськ.
Загалом група військ “Бєлгород”, за даними Машовця, зараз налічує від 11,6 до 12 тисяч військовослужбовців РФ.
Військовий оглядач повідомив про склад цих сил окупантів.
Також він поінформував, що росіяни продовжують перегрупування на Куп’янському напрямку, поповнюючи сили.
“На Куп’янський напрямок (район с. Райгородка) з резерву угруповання військ (УВ) “Захід” завершено переміщення мотострілецького батальйону (мсб) зі складу 380-го мотострілецького полку (мсп) 47-ї танкової дивізії (тд) 1-ї гвардійської танкової армії (гв.ТА). Підрозділ входив до складу “угруповання прикриття державного кордону” (УГ “Курськ”), був доукомплектований мобілізованим особовим складом і пройшов місячний курс бойової підготовки та бойового злагодження в складі батальйону До цього моменту на цій ділянці було розгорнуто розвідувальну роту 380-го мсп”, — повідомив Машовець.
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Раніше він попереджав, що після завершення перегрупування армія РФ активізує штурмові дії на Куп’янському напрямку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: белгородская область, війна, граница, купянское направление, Машовець;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, які сили армія РФ накопичила в Бєлгородській області, а які перекинула під Куп’янськ".