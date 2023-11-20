Скільки росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках: Машовець навів дані

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець оновив інформацію про кількість та склад військ окупантів, що наступають на Харківщині. Угруповання під Куп’янськом значно потужніше за “лиманське”.

Оглядач підкреслив: на Куп’янсько-Лиманському напрямку діють два угруповання військ армії РФ – “Захід” та “Центр”. Дані про їхній склад він навів без урахування сил ГВ “Захід”, які нібито “прикривають кордон” у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Загалом у складі угруповання під Куп’янськом (враховуючи резерви) – 67 112 окупантів. У них є 749 танків, 1037 броньованих машин, 681 артилерійська система калібром від 100 мм, 184 РСЗВ та до 18 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

На Лиманському напрямку -43 273 російських загарбників. У їхньому розпорядженні – 308 танків, 721 броньована машина, 406 артилерійських систем калібром від 100 мм, 97 РСЗВ та від двох до чотирьох пускових ОТРК.

При цьому Машовець уточнив: у наведеному списку – вся військова техніка росіян – як боєздатна, так і та, що зараз у ремонті.

“Як бачимо, та частина ГВ “Захід”, яка оперує на Куп’янському напрямку, як за чисельністю особового складу, так і ОВТ – значно потужніша за ГВ “Центр”. Тому, розглядаючи перспективи та можливості оновлення противником наступу на Лиманському напрямку, це необхідно враховувати Але, у цьому відношенні, я б особливо не переживав цей факт і не сподівався “на краще”, адже очевидно, що 20-та ОВА противника діятиме саме в інтересах ГВ “Центр” (тобто саме на Лиманському напрямку), якщо взагалі – не буде передана в підпорядкування командуванню цієї ГВ і не увійде до її складу, особливо в умовах, коли основні сили 2-ї та 41-ї ОВА зі складу ГВ “Центр” переміщені противником “під Авдіївку”, – пояснив військовий оглядач.

Машовець уточнив, що в складі 20-ї ОВА – дві повноцінні мотострілецькі дивізії, а також 164-а та 11-та бригади.

“Вони цілком здатні скласти ударне оперативно-тактичне угруповання противника, яке за своєю чисельністю та потужністю мало чим поступатиметься тому угрупованню, яке влітку 2022-го “рвалося” через Ізюм з півночі на Слов’янськ. Тому, на місці командування наших ОСУВ “Хортиця” та ОГВ “Лиман”, я б особливо “не розслаблявся” щодо Лиманського напрямку”, – підсумував Машовець.