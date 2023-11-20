Бої під Куп’янськом: Сирський повідомив про ситуацію на фронті

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський вранці 20 листопада поінформував, що армія РФ продовжує вести штурмові дії на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами”, – написав у телеграмі Сирський.

Він також повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. За інформацією генерала, усі атаки Сили оборони відбили.

“Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута. Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах“, – зазначив Сирський.