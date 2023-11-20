Авіаудар та сім атак: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував про те, що армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку. На Лиманському атак не було.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу 20 листопада.
Загалом на фронті в Україні за добу сталося 46 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала одного ракетного та 17 авіаційних ударів. Ворог також здійснив 94 обстріли з РСЗВ. 100 населених пунктів України, у тому числі – Харківщини – були під артилерійським вогнем. Авіаційний удар армія РФ завдала по селу Петропавлівка в Харківській області.
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника“, – зазначили в Генштабі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував про те, що армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку. На Лиманському атак не було".