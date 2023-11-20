Авиаудар и семь атак: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о том, что армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении. На Лиманском атак не было.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбито семь атак. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщили в утренней сводке Генштаба 20 ноября.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 46 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла один ракетный и 17 авиационных ударов. Враг также совершил 94 обстрела из РСЗО. 100 населенных пунктов Украины, в том числе — Харьковщины — были под артиллерийским огнем. Авиационный удар армия РФ нанесла по селу Петропавловка в Харьковской области.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три склада боеприпасов противника», — отметили в Генштабе.