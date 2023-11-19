РФ проводит перегруппировку на Купянском направлении: Машовец объяснил зачем

На Купянском направлении армия вага пытается усилить свои тактические группы. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, где враг концентрирует основные силы.

«На Купянском направлении, очевидно, командование противника проводит очередную перегруппировку сил и средств для продолжения своих наступательных действий», — написал Машовец в обзоре ситуации на фронте утром 19 ноября.

По его информации, предыдущие попытки россиян прорваться в Купянск потерпели неудачу: Синьковка осталась под контролем ВСУ, до рубежа Ивановка-Кисловка также не дошли, провалилась попытка пробиться к дороге Р-07 со стороны Первомайского. Но от попыток штурмовать россияне не отказываются — даже несмотря на неподходящую для этого погоду. Так, командование группировки «Запад» усиливает тактические группы, подтягивая к фронту и мотострелковые подразделения, и очередные отряды из заключенных «Шторм Z». По прогнозам аналитика, в ближайшее время атакующие действия интенсифицируются.

«Очевидно, что в настоящее время противник концентрирует свои главные усилия в тактической зоне на Купянском направлении в районе с. Первомайское. По крайней мере, именно такой смысл его тактической перегруппировки сил и средств, направленный на усиление этого участка, просматривается на данный момент», — отметил Машовец.

В течение последних двух суток армия РФ атаковала передовые позиции ВСУ по направлениям: Лиман Первый — Синьковка и юго-западнее села Первомайское. В районе Синьковки у врага даже наметился частичный успех. По данным Машовца, россияне «вытеснили передовые подразделения ВСУ с двух взводных позиций». Однако продвинуться дальше не смогли, оказавшись под огневым поражением со стороны Сил обороны. Под Первомайским штурм был неудачным для врага — россияне отошли на исходные позиции.

«В общем, тот факт, что командование ГВ противника «Запад» для продолжения своего давления в сторону г. Купянск уже «распаковало», кроме 7-го омсп (отдельного мотострелкового полка — Ред.) уже и основные силы 11-го АК (18-й мсд — мотострелковой дивизии), в частности 79-й мсп развернулся во втором эшелоне в полосе 6-й общевойсковой армии (ОВА), а подразделения 11-го тп (танкового полка — Ред.) начали выдвижение в район с. Первомайское, наталкивает на определенные размышления», — подытожил военный обозреватель.