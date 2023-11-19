РФ проводить перегрупування на Куп’янському напрямку: Машовець пояснив навіщо

На Куп’янському напрямку армія вага намагається посилити свої тактичні групи. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, де ворог концентрує основні сили.

“На Куп’янському напрямку, очевидно, командування противника проводить чергове перегрупування сил та засобів для продовження своїх наступальних дій”, – написав Машовець в огляді ситуації на фронті вранці 19 листопада.

За його інформацією, попередні спроби росіян прорватися до Куп’янська зазнали невдачі: Синьківка залишилася під контролем ЗСУ, до кордону Іванівка-Кислівка також не дійшли, провалилася спроба пробитися до дороги Р-07 з боку Першотравневого. Але від спроб штурмувати росіяни не відмовляються – навіть попри непридатну для цього погоду. Так, командування угруповання “Захід” посилює тактичні групи, підтягуючи до фронту і мотострілецькі підрозділи, й чергові загони з ув’язнених “Шторм Z”. За прогнозами аналітика, найближчим часом атакувальні дії інтенсифікуються.

“Очевидно, що нині противник концентрує свої головні зусилля в тактичній зоні на Куп’янському напрямку в районі с. Первомайське. Принаймні, саме такий зміст його тактичного перегрупування сил і засобів, спрямований на посилення цієї ділянки, проглядається на цей час”, – зазначив Машовець.

Протягом останніх двох діб армія РФ атакувала передові позиції ЗСУ за напрямками: Лиман Перший – Синьківка та на південний захід від села Первомайське. У районі Синьківки у ворога навіть намітився частковий успіх. За даними Машовця, росіяни “витіснили передові підрозділи ЗСУ з двох взводних позицій”. Однак просунутися далі не змогли, опинившись під вогневим ураженням з боку Сил оборони. Під Першотравневим штурм був невдалим для ворога – росіяни відійшли на вихідні позиції.

“Загалом, той факт, що командування ГВ противника “Захід” для продовження свого тиску у бік м. Куп’янськ вже “розпакувало”, крім 7-го омсп (окремого мотострілецького полку – Ред.) вже й основні сили 11-го АК” 18-й мсд – мотострілецької дивізії), зокрема 79-й мсп розгорнувся у другому ешелоні в смузі 6-ї загальновійськової армії (ОВА), а підрозділи 11-го тп (танкового полку – Ред.) почали висування в район с. Першотравневе, наштовхує на певні роздуми”, – підсумував військовий оглядач.