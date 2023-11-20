Бои под Купянском: Сырский сообщил о ситуации на фронте

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский утром 20 ноября проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.

«На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами», — написал в telegram Сырский.

Он также сообщил о ситуации на Бахмутском направлении. Там россияне пытались атаковать в районах Клещеевки и Андреевки. По информации генерала, все атаки Силы обороны отбили.

«Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута. Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил Сырский.