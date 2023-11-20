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Бои под Купянском: Сырский сообщил о ситуации на фронте

Происшествия 09:15   20.11.2023
Оксана Горун
Бои под Купянском: Сырский сообщил о ситуации на фронте Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский утром 20 ноября проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.

«На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами», — написал в telegram Сырский.

Он также сообщил о ситуации на Бахмутском направлении. Там россияне пытались атаковать в районах Клещеевки и Андреевки. По информации генерала, все атаки Силы обороны отбили.

«Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута. Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил Сырский.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский утром 20 ноября проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении".