Бои под Купянском: Сырский сообщил о ситуации на фронте
Фото: Military Media Center
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский утром 20 ноября проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении.
«На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами», — написал в telegram Сырский.
Он также сообщил о ситуации на Бахмутском направлении. Там россияне пытались атаковать в районах Клещеевки и Андреевки. По информации генерала, все атаки Силы обороны отбили.
«Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута. Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил Сырский.
Читайте также: Авиаудар и семь атак: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, купянское направление, сырский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бои под Купянском: Сырский сообщил о ситуации на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский утром 20 ноября проинформировал, что армия РФ продолжает вести штурмовые действия на Купянском направлении".