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Сколько россиян на Купянском и Лиманском направлениях: Машовец привел данные

Происшествия 11:07   20.11.2023
Оксана Горун
Сколько россиян на Купянском и Лиманском направлениях: Машовец привел данные

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец обновил информацию о количестве и составе войск оккупантов, которые наступают на Харьковщине. Группировка под Купянском значительно мощнее «лиманской».

Обозреватель подчеркнул: на Купянско-Лиманском направлении действуют две группировки войск армии РФ — «Запад» и «Центр». Данные об их составе он привел без учета сил ГВ «Запад», которые якобы «прикрывают границу» в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В целом в составе группировки под Купянском (считая резервы) — 67 112 оккупантов. У них есть 749 танков, 1037 бронированных машин, 681 артиллерийская система калибром от 100 мм, 184 РСЗО и до 18 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

На Лиманском направлении -43 273 российских захватчика. В их распоряжении — 308 танков, 721 бронированная машина, 406 артиллерийских систем калибром от 100 мм, 97 РСЗО и от двух до четырех пусковых ОТРК.

Скриншот из telegram-канала Константина Машовца

При этом Машовец уточнил: в приведенном списке — вся военная техника россиян — как боеспособная, так и та, которая сейчас в ремонте.

«Как видим, та часть ГВ «Запад», которая оперирует на Купянском направлении, как по численности личного состава, так и ВВТ — значительно мощнее ГВ «Центр». Поэтому, рассматривая перспективы и возможности обновления противником наступления на Лиманском направлении, это необходимо учитывать. Но, в этом отношении, я бы особо не переживал этот факт и не надеялся «на лучшее». Ведь очевидно, что 20-я ОВА противника будет действовать именно в интересах ГВ «Центр» (то есть именно на Лиманском направлении), если вообще — не будет передана в подчинение командованию этой ГВ и не войдет в его состав. Особенно в условиях, когда основные силы 2-й и 41-й ОВА из состава ГВ «Центр» перемещены противником «под Авдеевку», — пояснил военный обозреватель.

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Машовец уточнил, что в составе 20-й ОВА — две полноценные мотострелковые дивизии, а также 164-я и 11-я бригады.

«Они вполне способны составить ударную оперативно-тактическую группировку противника, которая по своей численности и мощности будет мало чем уступать той группировке, которая летом 2022-го «рвалась» через Изюм с севера на Славянск. Поэтому, на месте командования наших ОСГВ «Хортица» и ОГВ «Лиман», я бы особо «не расслаблялся» по Лиманскому направлению», — подытожил Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 11:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец обновил информацию о количестве и составе войск оккупантов, которые наступают на Харьковщине. Группировка под Купянском значительно мощнее «лиманской»".