Сколько военных РФ сосредоточила вдоль госграницы с Харьковщиной — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, какие силы армия РФ накопила в Белгородской области, а какие — перебросила под Купянск.
В общей сложности, группа войск «Белгород», по данным Машовца, сейчас насчитывает от 11,6 до 12 тысяч военнослужащих РФ.
Военный обозреватель сообщил подробности о составе этих сил оккупантов.
Также он проинформировал, что россияне продолжают перегруппировку на Купянском направлении, пополняя силы.
«На Купянское направление (район с. Райгородка) из резерва группировки войск (ГВ) «Запад» завершено перемещение мотострелкового батальона (мсб) из состава 380-го мотострелкового полка (мсп) 47-й танковой дивизии (тд) 1-й гвардейской танковой армии (гв.ТА). Подразделение входило в состав «группировки прикрытия государственной границы» (ОГ «Курск»), было доукомплектовано мобилизованным личным составом и прошло месячный курс боевой подготовки и боевого слаживания в составе батальона. До этого момента, на этом участке была развернута разведывательная рота 380 го мсп», — сообщил Машовец.
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Ранее он предупреждал, что после завершения перегруппировки армия РФ активизирует штурмовые действия на Купянском направлении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: белгородская область, война, граница, купянское направление, Машовець;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, какие силы армия РФ накопила в Белгородской области, а какие — перебросила под Купянск".