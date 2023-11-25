Ударные дроны держат курс на Харьков — Воздушные силы ВСУ
Об угрозе применения ударных беспилотников для Харьковской области с севера сообщает в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
В 1:24 в ВС ВСУ добавили, что дроны двигаются в направлении Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, дроны, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 01:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об угрозе применения ударных беспилотников для Харьковской области с севера сообщает в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.".