На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)

Пам’ятні заходи у 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років відбуваються в різних громадах Харківської області.

Керівництво Харкова та області традиційно поклало квіти до пам’ятника на Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Кадри з місця опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Біля підніжжя пам’ятника встановили свічки, що горять, а також – композиції з калини та колосків пшениці.

У Харкові на згадку про жертв геноциду українського народу приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.

Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим у роки Голодомору 1932-1933 років провели в Ізюмі – місті, яке російська армія руйнувала з особливим розлюченістю. Фото та відео опублікувала пресслужба місцевої мерії.

“Сьогодні о 16-00 в Україні в пам’ять про загиблих запаліть свічки та схиліть голови у загальнонаціональній хвилині мовчання.

Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо”, – звернулися до харків’ян представники відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

25 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. Традиційно у день жалоби в Україні приспускають державні прапори. Також проходить акція “Запали свічку”. Цього року вона буде незвичайною: символом акції стала окопна свічка, повідомив Український інститут національної пам’яті.