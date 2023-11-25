На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)
Пам’ятні заходи у 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років відбуваються в різних громадах Харківської області.
Керівництво Харкова та області традиційно поклало квіти до пам’ятника на Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Кадри з місця опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Біля підніжжя пам’ятника встановили свічки, що горять, а також – композиції з калини та колосків пшениці.
У Харкові на згадку про жертв геноциду українського народу приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим у роки Голодомору 1932-1933 років провели в Ізюмі – місті, яке російська армія руйнувала з особливим розлюченістю. Фото та відео опублікувала пресслужба місцевої мерії.
“Сьогодні о 16-00 в Україні в пам’ять про загиблих запаліть свічки та схиліть голови у загальнонаціональній хвилині мовчання.
Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо”, – звернулися до харків’ян представники відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
25 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. Традиційно у день жалоби в Україні приспускають державні прапори. Також проходить акція “Запали свічку”. Цього року вона буде незвичайною: символом акції стала окопна свічка, повідомив Український інститут національної пам’яті.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Голодомор, День памяти жертв Голодомора, память;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 14:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятні заходи у 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років відбуваються в різних громадах Харківської області".