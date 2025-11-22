Сьогодні 22 листопада 2025: який день в історії

22 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. У цей день у різні роки вбили онука Ярослава Мудрого – князя Ярополка Ізяславича та президента США Джона Кеннеді. У 2005-му першою жінкою – канцлеркою Німеччини стала Ангела Меркель. У 1990-му оголосила про свою відставку перша жінка – прем’єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер. У 1986 році Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі. У 1307-му Папа Римський своєю буллою підтримав знищення Ордену тамплієрів.

Свята та пам’ятні дати 22 листопада

22 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів (щорічно – в четверту суботу листопада).

<br />

У світі – Міжнародний день сина (або День синів).

Четверта субота листопада – це Міжнародний день обізнаності про ауру.

Також сьогодні: Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини (у суботу перед Днем Подяки), День гуманного суспільства, Міжнародний день музиканта, День любові до веснянок.

22 листопада в історії

22 листопада 1087 року, згідно з літописами, найманець убив онука Київського князя Ярослава Мудрого – Ярополка Ізяславича. Докладніше.

22 листопада 1307 року Папа Римський Климент V видав буллу “Pastoralis praeeminentiae” (“Пастирська перевага”), якою підтримав дії короля Франції Філіпа Красивого проти Ордену тамплієрів. Докладніше.

22 листопада 1963 року вбили президента США Джона Кеннеді.

22 листопада 1986 року американський боксер Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі. Докладніше.

22 листопада 1990 року Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з посади прем’єр-міністерки Великої Британії. Докладніше.

22 листопада 1995 року в прокат вийшов перший повнометражний мультфільм, повністю намальований на комп’ютері. Це “Історія іграшок” від “Disney” та “Pixar”. Докладніше.

22 листопада 2005 року Ангела Меркель після 15 років політичної кар’єри стала першою жінкою – канцлеркою Німеччини. Докладніше.

Церковне свято 22 листопада 22 листопада відзначають післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. А також – ушановують пам’ять апостолів від 70: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 листопада йде сніг, то травень буде дощовим.

Якщо на дорогах сильна ожеледь, то зима цього року буде ранньою.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна мочити ноги та в принципі “мати справу” з холодною водою – ризикуєте важко захворіти.

Не можна сперечатися. Краще перенести дискусію на інший день.

Не можна сперечатися. Найкраще перенести дискусію на інший день.