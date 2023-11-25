Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)

Гра “Famine Way” (“Голодний шлях”) присвячена подіям Голодомору 1932-1933 років. А її дія розгортається в селі Переяснівка на Харківщині, повідомляє Gamedev.

Головна героїня гри “Famine Way” від української студії “Stellarium” – Оленка. Вона переживає голодну зиму в рідному селі Переяснівка на Харківщині. Мати та сестра дівчинки, за сюжетом, померли через штучний голод, організований керівництвом СРСР в Україні. А батько з братом зникли безвісти ще раніше. Оленка намагається покинути рідне село та знайти хоч якихось рідних, які могли вижити. На початку шляху вона рятує лелеку, який супроводжуватиме дівчину в дорозі. Мета гри – пережити два голодні місяці та дожити до весни.

“Гра має на меті поширити тему Голодомору серед широкої аудиторії. Наша задача – показати той жах, який пережив український народ, очима маленької Оленки, висвітлити злочинну політику радянської влади проти українського народу та проти людяності”, – розповіла представниця розробників у інстаграмі “Stellarium”.

Особливості гри – авторська мальована стилістика та музика.

“Основним джерелом саундтреку виступає фольклор — колискові, обрядові пісні та інші поспівки Харківщини. Сопілка Оленки, подарунок від батька, — один з основних елементів звукової сфери та гри в цілому”, — зазначають розробники.

Проєкт гри про Голодомор опрацювали влітку 2023 року. Для цього досліджували історії очевидців смертельного голоду. Реліз гри намічено на серпень 2024 року.