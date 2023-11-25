Live
  • Сб 25.11.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)

Суспільство 19:05   25.11.2023
Оксана Горун
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)

Гра “Famine Way” (“Голодний шлях”) присвячена подіям Голодомору 1932-1933 років. А її дія розгортається в селі Переяснівка на Харківщині, повідомляє Gamedev.

Головна героїня гри “Famine Way” від української студії “Stellarium” – Оленка. Вона переживає голодну зиму в рідному селі Переяснівка на Харківщині. Мати та сестра дівчинки, за сюжетом, померли через штучний голод, організований керівництвом СРСР в Україні. А батько з братом зникли безвісти ще раніше. Оленка намагається покинути рідне село та знайти хоч якихось рідних, які могли вижити. На початку шляху вона рятує лелеку, який супроводжуватиме дівчину в дорозі. Мета гри – пережити два голодні місяці та дожити до весни.

“Гра має на меті поширити тему Голодомору серед широкої аудиторії. Наша задача – показати той жах, який пережив український народ, очима маленької Оленки, висвітлити злочинну політику радянської влади проти українського народу та проти людяності”, – розповіла представниця розробників у інстаграмі “Stellarium”.

Особливості гри – авторська мальована стилістика та музика.

“Основним джерелом саундтреку виступає фольклор — колискові, обрядові пісні та інші поспівки Харківщини. Сопілка Оленки, подарунок від батька, — один з основних елементів звукової сфери та гри в цілому”, — зазначають розробники.

Гра про Голодомор на Харківщині

Проєкт гри про Голодомор опрацювали влітку 2023 року. Для цього досліджували історії очевидців смертельного голоду. Реліз гри намічено на серпень 2024 року.

Читайте також:  На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)
25.11.2023, 19:05
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
На фронті загинув десантник із Харківської області
На фронті загинув десантник із Харківської області
25.11.2023, 18:42
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)
25.11.2023, 17:35
Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)
Пожежа в Харкові: загорілась колишня будівля “Укртелекому” (фото)
25.11.2023, 16:19
На Харківщині міськрада відмовилася виділити землю для будівництва церкви ПЦУ
На Харківщині міськрада відмовилася виділити землю для будівництва церкви ПЦУ
25.11.2023, 15:46

Новини за темою:

17:37
Головні новини Харкова 25.11: 2 загиблі у вогні, день пам’яті, візит Сирського
14:45
На Харківщині вшанували пам’ять жертв Голодомору (фото, відео)
11:31
Росіяни “воюють із зерном”, стверджуючи, що Голодомору не було – Казанський
15:01
На Лозівщині шукають вандалів, які зруйнували пам’ятник жертвам Голодомору
21:47
Синєгубов і Терехов вшанували жертв Голодомору на Харківщині (Фото)

Ви читали новину: «Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 19:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гра “Famine Way” (“Голодний шлях”) присвячена подіям Голодомору 1932-1933 років. А її дія розгортається в селі Переяснівка на Харківщині, повідомляє Gamedev".