Live

Вандалізм на могилах жертв Голодомору в Харкові: поліція розслідує справу

Події 17:28   24.04.2026
Оксана Горун
Вандалізм на могилах жертв Голодомору в Харкові: поліція розслідує справу Фото: Харківська міськрада

Поліція Харківщини встановлює причетних до ушкодження пам’ятних знаків на могилах жертв Голодомору. Про це заявили у відділі комунікації ГУНП.

“24 квітня до поліції надійшов виклик від працівників комунальних служб щодо виявлення ними пошкоджених пам’ятних хрестів на могилах жертв Голодомору у парку Пам’яті. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження”, – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Вандалів шукають.

Нагадаємо, пресслужба Харківської міськради заявила, що вандали в Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору. Наругу над місцем поховання виявили вранці 24 квітня комунальники. На місце викликали поліцію.

Автор: Оксана Горун
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 17:28;

