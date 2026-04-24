Вандалізм на могилах жертв Голодомору в Харкові: поліція розслідує справу
Поліція Харківщини встановлює причетних до ушкодження пам’ятних знаків на могилах жертв Голодомору. Про це заявили у відділі комунікації ГУНП.
“24 квітня до поліції надійшов виклик від працівників комунальних служб щодо виявлення ними пошкоджених пам’ятних хрестів на могилах жертв Голодомору у парку Пам’яті. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала пошкодження”, – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Вандалів шукають.
Нагадаємо, пресслужба Харківської міськради заявила, що вандали в Харкові пошкодили хрести на могилах жертв Голодомору. Наругу над місцем поховання виявили вранці 24 квітня комунальники. На місце викликали поліцію.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 17:28;