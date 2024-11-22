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Документував Голодомор у Харкові. Вийшов фільм про австрійського інженера

Суспільство 21:23   22.11.2024
Оксана Якушко
Документував Голодомор у Харкові. Вийшов фільм про австрійського інженера

У четвер, 21 листопада, у прокаті стартував документальний фільм «Сімейний альбом», який розповідає про подорож Харковом та областю Самари Пірс, правнучки австрійського інженера Олександра Вінербергера, який таємно фотографував Голодомор у Харкові, повідомляє NV.

Прем’єра фільму «Сімейний альбом», режисером якого стала Марина Ткачук, відбулася у кінотеатрі Жовтень у Києві. Презентувати стрічку приїхала до столиці його головна героїня Самара Пірс. Олександра Вінербергера у 1932 році відрядили до Харкова. Там він став свідком Голодомору. Вінербергер вирішив не залишатися осторонь і таємно фотографував на свою камеру Leica побачене на вулицях Харкова і прилеглих селищ.

Камера Олександра Вінербергера / Фото: @b&h

Йому вдалося зняти і за допомогою дипломатичних зв’язків переправити за кордон близько 100 світлин, які стали єдиними свідченнями геноциду Харкові. В архівах зберіглися два альбоми з цими світлинами: один знаходиться в архівах архієпископа Відня у 1932−1955 роках Теодора Ініцера, який намагався привернути увагу світової спільноти до Голодомору в Україні, а другий — у нащадків Вінербергера.  Після того як Самара дізналася про вчинок свого прадідуся та про Голодомор, вона зацікавилася Україною, а у 2023 році здійснила творчу експедицію до Харкова по слідах свого прадідуся, також як і він, документуючи нові злочини Росії проти України. Вона відвідує Харків, Ізюм, а також Київ і Львів, де вшановує пам’ять українських героїв на Марсовому полі.

У фільмі проводять очевидні паралелі циклічності історії України, зв’язку між поколіннями українців, жертв російської (у 1930-х роках радянської) агресії. У своїй подорожі Самара Пірс йде по слідах прадіда, дізнається, де були зроблені його світлини, і робить свої портрети українців. Герої її світлин — харків’янка, яка втратила домівку, харківський підприємець, який перепрофілював свій бізнес на волонтерську діяльність, фермер, якому довелося доводити українську артилерію на свої ангари і обійстя, аби знищити ворога, спортсмени, які змінили спортивні обладунки на зброю, українські військові.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 21:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прокаті стартував документальний фільм про подорож Харковом та областю Самари Пірс, правнучки австрійського інженера Олександра Вінербергера, який таємно фотографував Голодомор. ".