Документировал Голодомор в Харькове. Вышел фильм об австрийском инженере
В четверг, 21 ноября, в прокате стартовал документальный фильм «Семейный альбом», рассказывающий о путешествии по Харькову и области Самары Пирс, правнучки австрийского инженера Александра Винербергера, который тайно фотографировал Голодомор в Харькове, сообщает NV.
Премьера фильма «Семейный альбом», режиссером которого стала Марина Ткачук, прошла в кинотеатре Жовтень в Киеве. Презентовать ленту приехала в столицу его главная героиня Самара Пирс. Александра Винербергера в 1932 году командировали в Харьков. Там он стал свидетелем Голодомора. Винербергер решил не оставаться в стороне и тайно фотографировал на свою камеру Leica увиденное на улицах голодающего Харькова и близлежащих поселков.
Ему удалось снять и с помощью дипломатических связей переправить за границу около 100 фотографий, которые стали единственными свидетельствами геноцида в Харькове. В архивах сохранилось два альбома с этими фотографиями: один хранится в архивах архиепископа Вены в 1932—1955 годах Теодора Иницера, который пытался привлечь внимание мирового сообщества к Голодомору в Украине, а второй — у потомков Винербергера. В частности, его дочь передала этот альбом, а также его камеру его правнучке Самаре Пирс, британскому фотографу. После того как она узнала о поступке своего прадедушки и о Голодоморе, она заинтересовалась Украиной, а в 2023 году совершила творческую экспедицию в Харьков по следам своего прадедушки, также как и он, документируя новые преступления России против Украины. Она посещает Харьков, Изюм, а также Киев и Львов, где чтит память украинских героев на Марсовом поле.
В фильме проводят очевидные параллели цикличности истории Украины, связи между поколениями украинцев, жертв российской и советской (в 1930-х годах) агрессии.
Самара Пирс следует по следам прадеда, узнает, где были сделаны его фотографии, и делает свои портреты украинцев. Герои ее фотографий — харьковчанка, потерявшая дом, харьковский предприниматель, перепрофилировавший свой бизнес на волонтерскую деятельность, фермер, который навел украинскую артиллерию на свои ангары и подворья, чтобы уничтожить российских оккупантов, спортсмены, сменившие соревнования на оружие, украинские военные.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: австриец, голод, Голодомор, День памяти жертв Голодомора, документальный фильм, инженер, свидетель, фотографии, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 21:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокате стартовал документальный фильм о путешествии по Харькову и области правнучки австрийского инженера Винербергера, тайно фотографировавшего Голодомор.".