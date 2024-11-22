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Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку

Происшествия 12:17   22.11.2024
Виктория Яковенко
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку

Верховный суд оставил приговор Фрунзенского райсуда Харькова без изменений в деле о теракте возле Дворца спорта в городе в 2015 году.

«Осужденные совершили теракт, который произошел 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время мирного «Марша единства», посвященного памяти Героев Небесной Сотни. Сработала противопехотная мина с радиоуправляемым устройством, спрятанная накануне в сугробе снега. На месте погибли два человека, еще 11 получили травмы. Впоследствии двое раненых умерли в больнице. Среди погибших – 15-летний и полицейский», — напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие установило, что главный фигурант лично ездил в Белгород для общения с российскими спецслужбами. За совершение теракта они пообещали 10 тысяч долларов. К плану мужчина привлек двух своих знакомых. Их объединяло неприязненное отношение к проукраинским активистам общественного движения «Евромайдан».

В декабре 2019 года Фрунзенский райсуд признал мужчин виновными и назначил пожизненное заключение с конфискацией имущества. Однако сторона защиты оспорила приговор. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

«Точку по делу поставил Верховный Суд: коллегия поддержала принципиальную позицию прокуроров и судов двух инстанций. Фигурантам окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», – добавили правоохранители.

29 декабря 2019 осужденных передали на неподконтрольные территории во время обмена. Вину они не признали.

«Как объяснил процессуальный руководитель в уголовном производстве Владимир Лымарь, это было необходимо для проведения обмена удерживаемыми лицами, согласованного в рамках нормандского формата: «Россия категорически настаивала на выдаче всех трех обвиняемых. Сам факт доказывает их причастность к преступлению и дестабилизации ситуации в Харькове», — отметили в прокуратуре.

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт, организованный пророссийскими «харьковскими партизанами». Погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. 28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный суд оставил приговор Фрунзенского райсуда Харькова без изменений в деле о теракте возле Дворца спорта в городе в 2015 году.".