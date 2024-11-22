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Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку

Події 12:17   22.11.2024
Вікторія Яковенко
Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку

Верховний суд лишив вирок Фрунзенського райсуду Харкова без змін у справі про теракт біля Палацу спорту в місті у 2015 році.

«Засуджені здійснили теракт, який стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», присвяченого пам’яті Героїв Небесної Сотні. Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, яка була захована напередодні у кучугурі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський», – нагадали в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами. За вчинення теракту вони пообіцяли 10 тисяч доларів. До плану чоловік залучив двох своїх знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

У грудні 2019 року Фрунзенський райсуд визнав чоловіків винними та призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Однак сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

«Крапку у справі поставив Верховний Суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали правоохоронці.

29 грудня 2019 року засуджених передали на непідконтрольні території під час обміну. Вину вони не визнали.

«Як пояснив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Володимир Лимар, це було необхідно для проведення обміну утримуваними особами, узгодженого у рамках нормандського формату: «росія категорично наполягала на видачі всіх трьох обвинувачених. Сам факт доводить їхню причетність до злочину та дестабілізації ситуації у Харкові», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту у Харкові під час Маршу єдності стався теракт, організований проросійськими “харківськими партизанами”. Загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний суд лишив вирок Фрунзенського райсуду Харкова без змін у справі про теракт біля Палацу спорту в місті у 2015 році.".