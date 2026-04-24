Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело
Полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП.
«24 апреля в полицию поступил вызов от работников коммунальных служб об обнаружении ими поврежденных памятных крестов на могилах жертв Голодомора в парке Памяти. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Вандалов ищут.
Напомним, пресс-служба Харьковского горсовета заявила, что вандалы в Харькове повредили кресты на могилах жертв Голодомора. Надругательство над местом захоронения обнаружили утром 24 апреля коммунальщики. На место вызвали полицию.
Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 17:28;