Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело

Происшествия 17:28   24.04.2026
Оксана Горун
Фото: Харьковский горсовет

Полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП.

«24 апреля в полицию поступил вызов от работников коммунальных служб об обнаружении ими поврежденных памятных крестов на могилах жертв Голодомора в парке Памяти. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Вандалов ищут.

Читайте также: Документировал Голодомор в Харькове. Вышел фильм об австрийском инженере

Напомним, пресс-служба Харьковского горсовета заявила, что вандалы в Харькове повредили кресты на могилах жертв Голодомора. Надругательство над местом захоронения обнаружили утром 24 апреля коммунальщики. На место вызвали полицию.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
24.04.2026, 17:01
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
24.04.2026, 09:41
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
24.04.2026, 13:28
Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело
Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело
24.04.2026, 17:28

Новости по теме:

24.04.2026
Вандалы в Харькове повредили кресты на могилах жертв Голодомора – мэрия (фото)
07.11.2025
Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям
13.05.2025
«Сердце болит». Как вандалы промышляют на харьковских детских площадках (фото)
13.08.2024
В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)
27.11.2023
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали


  Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 17:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП".