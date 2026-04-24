Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело

Полиция Харьковщины устанавливает причастных к повреждению памятных знаков на могилах жертв Голодомора. Об этом заявили в отделе коммуникации ГУНП.

«24 апреля в полицию поступил вызов от работников коммунальных служб об обнаружении ими поврежденных памятных крестов на могилах жертв Голодомора в парке Памяти. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Вандалов ищут.

