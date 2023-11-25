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Про Голодомор на Харьковщине создали игру (видео)

Общество 19:05   25.11.2023
Оксана Горун
Про Голодомор на Харьковщине создали игру (видео) Фото: www.instagram.com/stellarium.gaming/

Игра «Famine Way» («Голодный путь») посвящена событиям Голодомора 1932-1933 годов. А ее действие разворачивается в селе Переясновка на Харьковщине, сообщает Gamedev.

Главная героиня игры «Famine Way» от украинской студии «Stellarium» — Аленка. Она переживает голодную зиму в родном селе Переясновка на Харьковщине. Мать и сестра девочки, по сюжету, умерли из-за искусственного голода, организованного руководством СССР в Украине. А отец с братом пропали без вести еще раньше. Аленка пытается покинуть родное село и найти хоть каких-то родных, которые могли выжить. В самом начале пути она спасает аиста, который будет сопровождать девушку в дороге. Цель игры — пережить два голодных месяца и дожить до весны.

«Цель игры —  распространить тему Голодомора среди широкой аудитории. Наша задача – показать тот ужас, который пережил украинский народ, глазами маленькой Аленки, осветить преступную политику советской власти против украинского народа и против человечности», — рассказала представитель разработчиков в instagram «Stellarium».

Особенности игры — авторская рисованная стилистика и музыка.

«Основным источником саундтрека выступает фольклор – колыбельные, обрядовые песни и другие напевы Харьковщины. Свирель Аленки, подарок от отца, — один из основных элементов звуковой сферы и игры в целом», — отмечают разработчики.

Игра про Голодомор на Харьковщине
Фото: www.instagram.com/stellarium.gaming/

Проект игры о Голодоморе проработали летом 2023 года. Для этого исследовали истории очевидцев смертельного голода. Релиз игры намечен на август 2024 года.

Читайте также: На Харьковщине почтили память жертв Голодомора (фото, видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 19:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игра «Famine Way» («Голодный путь») посвящена событиям Голодомора 1932-1933 годов. А ее действие разворачивается в селе Переясновка на Харьковщине, сообщает Gamedev".