Про Голодомор на Харьковщине создали игру (видео)

Игра «Famine Way» («Голодный путь») посвящена событиям Голодомора 1932-1933 годов. А ее действие разворачивается в селе Переясновка на Харьковщине, сообщает Gamedev.

Главная героиня игры «Famine Way» от украинской студии «Stellarium» — Аленка. Она переживает голодную зиму в родном селе Переясновка на Харьковщине. Мать и сестра девочки, по сюжету, умерли из-за искусственного голода, организованного руководством СССР в Украине. А отец с братом пропали без вести еще раньше. Аленка пытается покинуть родное село и найти хоть каких-то родных, которые могли выжить. В самом начале пути она спасает аиста, который будет сопровождать девушку в дороге. Цель игры — пережить два голодных месяца и дожить до весны.

«Цель игры — распространить тему Голодомора среди широкой аудитории. Наша задача – показать тот ужас, который пережил украинский народ, глазами маленькой Аленки, осветить преступную политику советской власти против украинского народа и против человечности», — рассказала представитель разработчиков в instagram «Stellarium».

Особенности игры — авторская рисованная стилистика и музыка.

«Основным источником саундтрека выступает фольклор – колыбельные, обрядовые песни и другие напевы Харьковщины. Свирель Аленки, подарок от отца, — один из основных элементов звуковой сферы и игры в целом», — отмечают разработчики.

Проект игры о Голодоморе проработали летом 2023 года. Для этого исследовали истории очевидцев смертельного голода. Релиз игры намечен на август 2024 года.