Сегодня 22 ноября 2025: какой день в истории

22 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов. В этот день в разные годы убили внука Ярослава Мудрого – князя Ярополка Изяславича и президента США Джона Кеннеди. В 2005-м первой женщиной – канцлером Германии стала Ангела Меркель. В 1990-м объявила о своей отставке первая женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1986-м Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. В 1307-м Папа Римский своей буллой поддержал уничтожение Ордена тамплиеров.

Праздники и памятные даты 22 ноября

22 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов (ежегодно – в четвертую субботу ноября).

В мире – Международный день сына (или День сыновей).

Четвертая суббота ноября – это Международный день осведомленности об ауре.

Также сегодня: Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (в субботу перед Днем Благодарения), День гуманного общества, Международный день музыканта, День любви к веснушкам.

22 ноября в истории

22 ноября 1087 года, согласно летописям, наемник убил внука Киевского князя Ярослава Мудрого – Ярополка Изяславича. Подробнее.

22 ноября 1307 года Папа Римский Климент V издал буллу «Pastoralis praeeminentiae» («Пастырское превосходство»), которой поддержал действия короля Франции Филиппа Красивого против Ордена тамплиеров. Подробнее.

22 ноября 1963 года убили президента США Джона Кеннеди.

22 ноября 1986 года американский боксер Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. Подробнее.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Подробнее.

22 ноября 1995 года в прокат вышел первый полнометражный мультфильм, полностью нарисованный на компьютере. Это «История игрушек» от «Disney» и «Pixar». Подробнее.

22 ноября 2005 года Ангела Меркель после 15 лет политической карьеры стала первой женщиной – канцлером Германии. Подробнее.

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября отмечают послепраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. А также – чтят память апостолов от 70-ти: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 ноября идет снег, май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима в этом году будет ранней.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя мочить ноги и в принципе «иметь дело» с холодной водой – рискуете тяжело заболеть.

Нельзя спорить. Лучше перенести дискуссию на другой день.