Сегодня 22 ноября: какой праздник и день в истории

22 ноября 1087 года убили внука Ярослава Мудрого – князя Ярополка Изяславовича. А в 1963-м — президента США Джона Кеннеди. В 1990-м в этот день объявила о своей отставке первая женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. А в 2005-м первой женщиной – канцлером Германии стала Ангела Меркель.

Праздники и памятные даты 22 ноября

22 ноября в мире – Международный день сына и День гуманного общества.

22 ноября в истории

22 ноября 1087 года, согласно летописям, наемник убил внука Киевского князя Ярослава Мудрого – Ярополка Изяславовича.

Отец Ярополка Изяслав был старшим из сыновей Ярослава Мудрого, доживших до смерти отца. Он входил в «триумвират Ярославичей», правивший Киевской Русью после смерти Ярослава Мудрого. При этом Изяслава дважды выгоняли из Киева – первый раз киевляне, а во второй – собственные братья. Во второе изгнание с отцом отправился и Ярополк. В это время они искали поддержки польского короля Болеслава II Смелого для возвращения в Киев с помощью его войска. Чтобы «сподвигнуть» короля на ратные подвиги, Ярополк по поручению отца ездил к Папе Римскому Григорию VII. Тот поддержал Изяслава, а Ярополка… короновал королем Руси (при живом отце и старших братьях, что явно нарушало наследственные принципы). Документы по поводу визита Ярополка в Рим и текст буллы, изданной Григорием VII, сохранились до наших времен.

«Ваш сын во время посещения Апостольского престола хотел получить королевство как дар святого Петра из наших рук… Мы снизошли к его просьбам и стремлениям, поскольку они показались справедливыми, и, кроме того, учитывая ваше согласие, передали ему управление вашим королевством как частью владений святого Петра», — писал Папа в этом документе, адресованном Изяславу Ярославичу.

В 1076 году при поддержке Папы Римского и польского короля Изяслав и Ярополк вернулись в Киев. Конечно, никаким реальным «королем Руси», опережая всех родных, Ярополк не стал, а получил Вышгородское княжество. В течение жизни отца и после его смерти участвовал в бесконечной борьбе с многочисленными наследниками Ярослава Мудрого, что приводило ко все большей раздробленности Киевской Руси. Угомонил амбиции Ярополка только двоюродный брат – сын Всеволода Ярославича Владимир Мономах. Ярополк даже убегал от него в Польшу, но в 1086 году помирился с родственником, вернулся на Русь и получил во владычество Владимирское княжество. Однако поруководить им не успел – в том же году 22 ноября Ярополка убил наемник – один из дружинников.

«Как сообщает «Повесть временных лет», к нему подъехал всадник и неожиданно пронзил саблей. Кто и почему заказал убийство волынского князя? Хроника доносит важную деталь: убийца скрылся в Перемышле. Там в то время сидел Рюрик Ростиславич, у которого было еще двое братьев. Ростиславичи были безземельными князьями, но незадолго до этого трагического случая киевский князь Всеволод Ярославич — дядя Ярополка — предоставил им владения в южной части Владимирской земли. В результате Рюрик сел в Перемышле, Володарь — в Звенигороде, Василько — в Теребовле. Поскольку князь Ярополк претендовал на Владимир, они стали его конкурентами. Убийство Ярополка было выгодно многим: непосредственно Ростиславичам, в частности Рюрику, и киевскому князю Всеволоду», — описывает возможные версии о заказчиках убийства князя «Локальная история».

В дальнейшем Православная церковь канонизировала Ярополка – ориентировочно в XII веке.

22 ноября 1963 года был убит президент США Джон Кеннеди.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Она была первой женщиной премьер-министром не только в Великобритании, но и в Европе. И занимала этот пост более 10 лет. Кабинет министров Тэтчер возглавила в результате внеочередных выборов 1979 года. В течение длительного времени Тэтчер и возглавляемая ею Консервативная партия удерживали популярность в Великобритании. Это удавалось благодаря успешным реформам, а также «маленькой победоносной войне» с Аргентиной за Фолклендские острова. Большинство в парламенте Великобритании консерваторы с Тэтчер во главе получали еще дважды – в 1983 и 1987 годах. При этом постепенно рейтинги стали демонстрировать: персональная поддержка Тэтчер значительно ниже поддержки самой Консервативной партии. Как полагают, основной причиной, по которой народ «разлюбил» «Железную леди», было ее негативное отношение к процессам евроинтеграции. Тэтчер считала, что «слияние» стран Европы следует оставить на уровне свободной торговли, не переходя к созданию федеративных структур и ведению общей политики.

Осенью 1990-го опросы граждан Великобритании показали: рейтинг Консервативной партии падает. В ноябре отставание от лейбористов составляло уже 18%. 1 ноября подал в отставку заместитель премьер-министра Джеффри Хау, который был в команде Тэтчер с первых дней ее работы. Это произошло после того, как премьер отказалась согласовать сроки присоединения Великобритании к единой европейской валюте. А уже на следующий день однопартиец «Железной Леди» Майкл Хезелтайн заявил о своем желании возглавить партию (по данным опросов с ним «у руля» консерваторы могли обойти лейбористов на выборах). В Консервативной партии прошли выборы лидера. Тэтчер заняла первое место в первом туре, но ей не хватило голосов для абсолютной победы. После этого она снялась с выборов, согласившись тем самым на свою отставку. Хезелтайн консерваторов так и не возглавил. На следующие выборы выдвинулся Джон Мейджор – и обошел конкурента. Впоследствии он стал премьером, а консерваторы выиграли выборы. Тэтчер же через несколько лет так оценила события вокруг своей отставки: «Это было предательством с улыбкой на лице. Пожалуй, это было хуже всего».

22 ноября 1986 года американский боксер Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе.

В возрасте 20 лет и 144 дней он завоевал титул чемпиона по версии WBC, отправив в нокаут во втором раунде Тревора Бербика. В дальнейшем Тайсон стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, первым и самым молодым тяжеловесом, одновременно владевшим поясами WBC, WBA и IBF. За свою карьеру он провел 59 профессиональных боев, одержав 50 побед (из них 44 нокаутом).

22 ноября 1995 года в прокат вышел первый полнометражный мультфильм, полностью нарисованный на компьютере. Это «История игрушек» от «Disney» и «Pixar». Кстати, для «Pixar» он стал первым полнометражным анимационным фильмом.

История создания мультика, ставшего настоящим «хитом», была совсем непростой. Идея возникла еще в 1988 году – после успеха короткометражки «Pixar» «Оловянная игрушка». Именно на нее обратили внимание продюсеры «Disney» и предложили коллегам совместно создать полнометражный мультфильм той же тематики. В начале сценаристы планировали сделать главными героями человека-оркестр из «Оловянной игрушки» и чучело. Это категорически не нравилось режиссеру. Так что сценарий постоянно перерабатывали, пока человек-оркестр не превратился в астронавта Базза Лайтера (названного в честь астронавта Базза Олдрина), а чучело стало ковбоем Вуди (в честь актера Вуди Строуда). При этом противостояние режиссера и сценаристов продолжалось, в результате часть мультика, которую они сначала презентовали руководителям «Disney» в ноябре 1993 года, вызвала у тех максимальное недовольство. Проект даже собирались закрыть. Но после остановки на время производство все-таки возобновили, подключив к нему огромную команду аниматоров самого «Disney». В результате мультфильм вышел на экраны гораздо позже, чем планировалось, но стал настоящим шедевром. Он заработал в прокате 373 млн долларов, став вторым кассовым фильмом 1995 года. Впоследствии «История игрушек» получила три номинации на «Оскар», а затем – внеконкурсный «Оскар» за особые достижения.

22 ноября 2005 года Ангела Меркель после 15 лет политической карьеры стала первой женщиной – канцлером Германии. В политику гражданка ГДР Меркель пришла собственно с появлением в этой, подавляемой СССР, стране того, что можно было назвать политикой. В 1989 году она вступила в организацию «Немецкая свободная молодежь», а затем – в «Партию демократического восстановления». Путь к должности канцлера она начинала как пропагандистка (впоследствии ее должность будет называться «эксперт по политической коммуникации», а дальше – «пресс-секретарь»). На рубеже 1980-х и 1990-х Меркель сменила партийную принадлежность, перейдя в организацию «Демократический прорыв», и стала пресс-секретарем последнего главы правительства ГДР Лотара де Мезьера. Участвовала в переговорах о статусе Берлина и объединении Германии. А после объединения вступила в Христианско-демократический союз, который был тогда у власти в ФРГ.

В декабре 1990-го она уже стала депутатом Бундестага от этой партии, дальше – занимала разные министерские посты. После скандала вокруг Гельмута Коля (касавшегося внешних пожертвований на счета ХДС) Меркель отстранилась от него, а затем добилась от партийного актива смены руководства ХДС. В апреле 2000-го ее избрали главой партии. Меркель стала кандидатом в канцлеры Германии от ХДС/ХСС на досрочных выборах 2005 года. И стала канцлером, хотя парламентского большинства партия так и не получила, из-за чего пошла на создание «большой» коалиции с СДП. При первом избрании Меркель за нее отдали голоса 397 депутатов Бундестага. Она пробыла в должности до 8 декабря 2021 года, сыграв очень неоднозначную роль в развитии российской агрессии против Украины. Во многом именно желание Меркель «умиротворить» РФ поначалу привело к отказу в предоставлении Украине и Грузии ПДЧ в НАТО. А в 2014-м – к довольно слабой реакции («выражению обеспокоенности») и весьма скромным санкциям после оккупации захватчиками Крыма. В дальнейшем Германия под руководством канцлера до последней минуты не отказывалась от реализации совместного с россиянами проекта «Северный поток-2».

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября по новому церковному календарю в Украине отмечают послепраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. А также – чтят память апостолов от 70-ти: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии. Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Их крестил апостол Павел. После обращения в христианство супруги проводили у себя дома собрания верующих, во время которых совершали богослужения. Апостола Филимона Павел поставил епископом города Газа. Во время гонений на христиан императора Нерона святые Филимон и Апфия, а также святой апостол Архип, живший в Колоссах, приняли мученическую смерть. Во время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский храм, когда там совершали богослужение. Все в страхе разбежались, остались только святые Филимон, Архип и Апфия. Их схватили и привели к градоначальнику. Архипа по пути толпа избила и порезала ножами, он умер, не добравшись до правителя. Филимона и Апфию, по приговору правителя, насмерть забили камнями.

Народные приметы

Если 22 ноября идет снег, май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима в этом году будет ранней.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя мочить ноги и в принципе «иметь дело» с холодной водой – рискуете тяжело заболеть.

Нельзя спорить. Лучше перенести дискуссию на другой день.