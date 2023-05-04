Сегодня 4 мая: какой праздник и день в истории

4 мая 1982 года харьковский альпинист Сергей Бершов совершил первое в истории ночное восхождение на Эверест. В 1838-м собрали деньги на выкуп из крепостничества Тараса Шевченко. В 1904-м США начали строить Панамский канал. А в 1979-м Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании.

Праздники и памятные даты 4 мая

4 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день щедрости

Под эгидой ООН проходят День борьбы с травлей (Anti-Bullying Day), День пожарных, День бесплатных комиксов, День невысоких людей, День объединения рук.

4 мая в истории

4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. Он со своими 8000 казаками вместе с Мазепой и шведским королем Карлом XII противостоял российским захватчикам в 1709 году. Гордиенко на протяжении всей жизни последовательно выступал против российского порабощения Украины. В свое время он отказался присягать Петру І. Отстаивал политические права Войска Запорожского. После поражения под Полтавой и смерти Мазепы вместе с Пилипом Орликом участвовал в создании его знаменитой Конституции. Далее участвовал в походе Орлика в 1711 году на Правобережную Украину — ради освобождения ее от московитов. Но поход завершился неудачей. После этого вместе с запорожцами перебрался на территорию Крымского ханства. Там он создал Олешковскую Сечь. Находился в Олешках и возглавлял Сечь до 1728 года. Похоронен в Каменской Сечи (сейчас село Республиканец Бериславского района Херсонской области).

4 мая 1838 года собрали деньги на выкуп из крепостничества Тараса Шевченко. В тот момент он вслед за своим помещиком Павлом Энгельгардтом переехал в Петербург. Там Энгельгардт отправил Шевченко учиться живописи в местную студию Ширяева. Помещик хотел, чтоб у него был собственный «комнатный художник». Однако этого так и не произошло. Ведь летом 1836 года, рисуя в Летнем саду, Шевченко познакомился с художником Иваном Сошенко. Тот свел талантливого земляка с Евгением Гребинкой, Василием Григоровичем и Алексеем Венециановым. Уже через них Шевченко познакомился с поэтом Василием Жуковским, который был воспитателем наследника престола. Еще одним приятелем Шевченко стал ученик художника Брюллова Аполлон Мокрицкий. Постепенно у общества сформировалась идея освобождения Шевченко из крепостничества. Выкупить его решили Карл Брюллов и Василий Жуковский. Энгельгардт назначил за своего талантливого крепостного впечатляющую сумму — 2500 рублей. Однако креативные поэт и художник нашли выход. Брюллов нарисовал портрет Жуковского.

Эту картину разыграли в лотерее, в которой приняла участие императорская семья. Лотерея состоялась 4 мая 1838 года, а 7 мая Шевченко выдали вольную.

4 мая 1904 года США приступили к строительству Панамского канала. История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма, – а также многочисленными смертями рабочих.

Еще до США канал, который должен был обеспечить короткий путь между Тихим и Атлантическим океанами, начала строить французская компания — «Общая компания межокеанского канала». Ее акции приобрело более 800 тысяч человек. Однако почти за 10 лет работ на строительство потратили вдвое больше, чем планировали. А сам канал «прорыли» всего на треть. Компания обанкротилась, акционеры разорились. А затем провели расследование, которое подтвердило многочисленные факты коррупции. Основателя компании и его сына приговорили к пяти годам заключения. В историю этот эпизод вошел как «Панамская авантюра».

Несмотря на громкий скандал, от идеи строительства очень перспективного канала не отказались. Но теперь за дело взялись США. Для начала они заключили договор с Великобританией, по которому она отказалась от предусмотренных ранее международных гарантий нейтралитета канала. США получили возможность построить в зоне канала фортификации, что было особенно актуально на фоне недавней испано-американской войны. В дальнейшем США требовалось получить землю для строительства канала на территории Колумбии. Здесь тоже все было непросто. Для начала Штаты выкупили концессию у французов, которые до сих пор владели правом строительства канала. Но сенат Колумбии в 1903 году отказался передавать землю в пользование США на 100 лет, как это предполагалось начальными договоренностями. Ведь договор с французами истекал в 1904-м. Его условия предполагали: если к этому моменту канал не заработает (а это было уже нереально), то все готовые сооружения переходят в собственность Колумбии.

Отказ колумбийцев стоил им территорий. США поддержали панамских сепаратистов, а уже 4 ноября 1903 признали независимость Панамы. Разумеется, одним из первых дел новой страны стала передача земель для строительства США. Соответствующий договор подписали 18 ноября 1903-го. А уже 4 мая 1904 года приступили к строительству. В этот раз все пошло активно. Хотя и не легко. В работах, продолжавшихся 10 лет, задействовали 70 тысяч рабочих. Их преследовали эпидемии и оползни. Поэтому, по различным данным, за время сооружения канала погибло от нескольких тысяч до двух десятков тысяч человек. Финальная стоимость строительства составила $400 млн. Канал открыли 13 октября 1913 года. В этот день президент США Томас Вудро Вильсон нажал золотую кнопку в Белом доме. И в 4000 километрах произошел мощный взрыв, разрушивший последнее препятствие, разделявшее воды Атлантического и Тихого океанов. США контролировали Панамский канал до 31 декабря 1999 года. Сейчас он находится в собственности правительства Панамы.

4 мая 1979 года первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В этот день она возглавила правительство Великобритании.

Речь Маргарет Тэтчер после назначения ее премьер-министром, 1979 год. Видео: ITN Archive

К этому посту она шла более 30 лет. Ведь политикой юная «Железная леди» занялась еще в Оксфордском университете, где изучала химию. Там в 1946 году госпожа Робертс (девичья фамилия Тэтчер) возглавила Ассоциацию Консервативной партии Оксфордского университета. Дальше она параллельно работала по специальности химика и продолжала политическую деятельность. Маргарет заметили в 1948 году – на партийной конференции в Лландидно. Она поразила руководителей Дартфордской ассоциации Консервативной партии в Кенте, занимавшейся поиском кандидатов на выборы. Маргарет избрали кандидатом в 1951 году. В этом же году она познакомилась с будущим мужем – успешным и состоятельным, разведенным предпринимателем Денисом Тэтчером.

Свои первые выборы будущий премьер проиграла, ведь ей пришлось соперничать в традиционном «лейбористском» округе. В декабре она вышла замуж и сменила фамилию на Тэтчер. Муж оплатил ей обучение – с 1953 года к профессии химика она добавила специализацию на налогообложении. И в этом году родила близнецов – дочь Кэрол и сына Марка. Выборы 1959 года в округе Финчли Маргарет наконец-то выиграла и стала членом Палаты общин. В 1970-м после победы консерваторов на парламентских выборах Тэтчер стала министром образования и науки в правительстве Эдварда Гита. Следует отметить, что популярности ей эта работа не прибавила. Тэтчер пыталась сократить расходы на государственную систему образования и получила ответный громкий скандал из-за отмены бесплатной выдачи молока школьникам. Оппозиционеры-лейбористы, а за ними СМИ прозвали будущего премьера «Маргарет Тэтчер, воровка молока».

Министром она была до 1974 года, когда Консервативная партия проиграла выборы. На фоне кризиса в партии Тэтчер решила бороться за должность главы консерваторов. И это ей удалось – 11 февраля 1975 года она официально возглавила Консервативную партию, победив бывшего премьера Гита и «второго человека» партии Уайтлоу. К власти в Великобритании Тэтчер пришла в результате внеочередных выборов 1979 года. Их назначили после того, как правительство лейбористов получило вотум недоверия на фоне экономического кризиса и безработицы. С экономической программой консерваторы 3 мая 1979 уверенно победили на выборах. А уже 4 мая глава партии стала первой женщиной – премьер-министром Великобритании. Ее правительство осуществило ряд экономических реформ, в частности, провело дерегуляцию, приватизацию, ряд шагов для уменьшения влияния профсоюзов и т.д. Популярность Тэтчер выросла после победы Великобритании над Аргентиной в Фолклендской войне 1982 года. Тэтчер и консерваторы переизбирались дважды: в 1983 и 1987 годах. Она руководила Великобританией до 1990-го – более 20 лет. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Она подала в отставку, когда ее лидерство в партии оспорил Майкл Хезелтайн. Главной причиной этого было скептическое отношение Тэтчер к роли Великобритании в ЕС. А также поддержка ею закона о подушном налоге.

4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. В эту группу входил харьковчанин Сергей Бершов. Он вместе с еще одним украинцем Михаилом Туркевичем он осуществил еще и персональное достижение. Они первыми в мире совершили ночное восхождение на Эверест.

Бершов покорял высшую точку мира трижды. Он также взошел на семь «восьмитысячников» в Гималаях и совершил невероятное, по меркам альпинистов. 16 октября 1990 года Бершов в связке с Владимиром Каратаевым стал первопроходцем Южной стены Лхоцзе. Эту стену безуспешно пытались пройти самые лучшие альпинисты мира. Легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер назвал восхождение Бершова и Каратаева «восхождением XXI века».

4 мая 1986 года зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.

4 мая 1990 года президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловград в Луганск. Таким образом, городу вернули историческое название. Ворошиловградом Луганск называли с 1935 по 1958 год, а затем – с 1970-го по 1990-й. Перерыв связан с тем, что в какой-то момент в СССР решили, что называть города именами живых людей нельзя. После смерти Климента Ворошилова город снова сделали Ворошиловградом.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

Церковный праздник 4 мая

4 мая христиане чтят память священномученика Ианнуария, епископа, и с ним святых мучеников Прокула, Соссия, Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. Они приняли мученическую смерть около 305 года, во время гонений императора Диоклетиана. Ианнуария за исповедание христианства бросили в раскаленную печь. Но он вышел из нее невредимым. Тогда его растянули на станке и били железными прутьями так, что обнажились кости. Диакон Фавст и чтец Дисидерий, наблюдавшие за этим из толпы, заплакали. Тогда язычники поняли, что эти двое – христиане. Их бросили в тюрьму вместе со священномучеником Ианнуарием. Там уже находились заключенные ранее два диакона — Соссий и Прокул, а также два мирянина — святые Евтихий и Акутион.

На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери не тронули их. Тогда правитель обвинил святых в колдовстве – и сразу ослеп. Он стал взывать о помощи, и Ианнуарий помолился о его исцелении. Правитель прозрел, но с еще большей яростью обвинил христиан в колдовстве и приказал отсечь им головы.

Народные приметы

Если на черемухе много цветов, то лето будет сырым.

Дождь в этот день затянется еще на несколько.

Гром 4 мая – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 4 мая

Нельзя ходить в лес.

Нельзя собирать лекарственные травы.

Нельзя посещать кладбища.

Запрещена тяжелая физическая работа.