Сьогодні 4 травня: яке свято та день в історії

4 травня 1982 року харківський альпініст Сергій Бершов здійснив перше в історії нічне сходження на Еверест. 1838-го зібрали гроші на викуп із кріпацтва Тараса Шевченка. 1904-го США почали будувати Панамський канал. А 1979-го Маргарет Тетчер стала прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 4 травня

4 травня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день щедрості

Під егідою ООН проходять День боротьби з цькуванням (Anti-Bullying Day), День пожежних, День безкоштовних коміксів, День невисоких людей, День об’єднання рук.

4 травня в історії

4 травня 1733 року помер кошовий отаман Війська Запорізького Кость Гордієнко. Він зі своїми 8000 козаками разом із Мазепою та шведським королем Карлом XII протистояв російським загарбникам у 1709 році. Гордієнко протягом усього життя послідовно виступав проти російського поневолення України. Свого часу він відмовився присягати Петру І. Відстоював політичні права Війська Запорізького. Після поразки під Полтавою та смерті Мазепи разом із Пилипом Орликом брав участь у створенні його знаменитої Конституції. Далі брав участь у поході Орлика у 1711 році на Правобережну Україну – заради звільнення її від московитів. Але похід завершився невдачею. Після цього разом із запорожцями перебрався на територію Кримського ханства. Там він створив Олешківську Січ. Перебував у Олешках і очолював Січ до 1728 року. Похований у Кам’янській Січі (зараз село Республіканець Бериславського району Херсонської області).

4 травня 1838 року зібрали гроші на викуп із кріпацтва Тараса Шевченка. Тоді він слідом за своїм поміщиком Павлом Енгельгардтом переїхав до Петербурга. Там Енгельгардт відправив Шевченка вчитися живопису до місцевої студії Ширяєва. Поміщик хотів, мати свого “кімнатного художника” . Однак цього так і не сталося. Адже влітку 1836 року, малюючи у Літньому саду, Шевченко познайомився з художником Іваном Сошенком. Той звів талановитого земляка з Євгеном Гребінкою, Василем Григоровичем та Олексієм Венеціановим. Уже через них Шевченко познайомився із поетом Василем Жуковським, який був вихователем спадкоємця престолу. Ще одним приятелем Шевченка став учень художника Брюллова Аполлон Мокрицький. Поступово в товариства сформувалася ідея визволення Шевченка з кріпацтва. Викупити його вирішили Карл Брюллов та Василь Жуковський. Енгельгардт призначив за свого талановитого кріпака вражаючу суму – 2500 рублів. Проте креативні поет та художник знайшли вихід. Брюллов намалював портрет Жуковського.

Цю картину розіграли в лотереї, у якій взяла участь імператорська родина. Лотерея відбулася 4 травня 1838 року, а 7 травня Шевченку видали вільну.

4 травня 1904 року США розпочали будівництво Панамського каналу. Історія його створення насичена порушеннями законів – від корупції до сепаратизму – а також численними смертями робітників.

Ще до США канал, який мав забезпечити короткий шлях між Тихим та Атлантичним океанами, почала будувати французька компанія – “Загальна компанія міжокеанського каналу”. Її акції придбало понад 800 тисяч людей. Проте, майже за 10 років робіт на будівництво витратили вдвічі більше, ніж планували. А сам канал “прорили” лише на третину. Компанія збанкрутувала, акціонери розорилися. А потім провели розслідування, що підтвердило численні факти корупції. Засновника компанії та його сина засудили до п’яти років ув’язнення. В історію цей епізод увійшов як “Панамська авантюра”.

Незважаючи на гучний скандал, від ідеї будівництва дуже перспективного каналу не відмовилися. Але тепер за справу взялися США. Спочатку вони уклали договір із Великою Британією, за яким вона відмовилася від передбачених раніше міжнародних гарантій нейтралітету каналу. США отримали можливість збудувати в зоні каналу фортифікації, що було особливо актуально на тлі нещодавньої іспано-американської війни. Надалі США потрібно було отримати землю для будівництва каналу на території Колумбії. Тут також усе було непросто. Для початку Штати викупили концесію у французів, які досі мали право будівництва каналу. Але сенат Колумбії у 1903 році відмовився передавати землю в користування США на 100 років, як передбачалося початковими домовленостями. Адже договір із французами закінчувався 1904-го. Його умови передбачали: якщо до цього моменту канал не запрацює (а це було вже нереально), то всі готові споруди переходять у власність Колумбії.

Відмова колумбійців коштувала їм територій. США підтримали панамських сепаратистів, а вже 4 листопада 1903 року визнали незалежність Панами. Очевидно, однією з перших справ нової країни стала передача земель для будівництва США. Відповідний договір підписали 18 листопада 1903 року. А вже 4 травня 1904 року розпочали будівництво. Цього разу все пішло активно. Хоча й нелегко. У роботах, що тривали 10 років, задіяли 70 тисяч робітників. Їх переслідували епідемії та обвали. Тому, за різними даними, за час спорудження каналу загинуло від кількох тисяч до двох десятків тисяч людей. Фінальна вартість будівництва склала $400 млн. Канал відкрили 13 жовтня 1913 року. Цього дня президент США Томас Вудро Вільсон натиснув золоту кнопку в Білому домі. І в 4000 кілометрах стався потужний вибух, який зруйнував останню перешкоду, що поділяла води Атлантичного та Тихого океанів. США контролювали Панамський канал до 31 грудня 1999 року. Наразі він перебуває у власності уряду Панами.

4 травня 1979 року першою жінкою прем’єр-міністеркою у Європі стала Маргарет Тетчер. Цього дня вона очолила уряд Великої Британії.

Промова Маргарет Тетчер після призначення її прем’єр-міністеркою, 1979 рік. Відео: ITN Archive

До цієї посади вона йшла понад 30 років. Адже політикою юна “Залізна леді” зайнялася ще в Оксфордському університеті, де вивчала хімію. Там у 1946 році пані Робертс (дівоче прізвище Тетчер) очолила Асоціацію Консервативної партії Оксфордського університету. Далі вона паралельно працювала за спеціальністю хіміка та продовжувала політичну діяльність. Маргарет помітили у 1948 році – на партійній конференції у Лландідно. Вона вразила керівників Дартфордської асоціації Консервативної партії в Кенті, яка шукала кандидатів на вибори. Маргарет обрали кандидаткою в 1951 році. Цього ж року вона познайомилася з майбутнім чоловіком – успішним та заможним, розлученим підприємцем Денисом Тетчером.

Свої перші вибори майбутня прем’єрка програла, адже їй довелося змагатися в традиційному “лейбористському” окрузі. У грудні вона вийшла заміж і змінила прізвище на Тетчер. Чоловік профінансував її навчання – з 1953 до професії хіміка вона додала спеціалізацію на оподаткуванні. І цього року народила близнюків – доньку Керол та сина Марка. Вибори 1959 року в окрузі Фінчлі Маргарет нарешті виграла і стала членом Палати громад. 1970-го після перемоги консерваторів на парламентських виборах Тетчер стала міністеркою освіти та науки в уряді Едварда Гіта. Слід зазначити, що популярності їй ця робота не додала. Тетчер намагалася скоротити видатки на державну систему освіти й отримала гучний скандал у відповідь – через скасування безкоштовної видачі молока школярам. Опозиціонери-лейбористи, а за ними ЗМІ прозвали майбутню прем’єрку “Маргарет Тетчер, крадійка молока”.

Міністеркою вона була до 1974 року, коли Консервативна партія програла вибори. На тлі кризи в партії Тетчер вирішила виборювати посаду очільниці консерваторів. І це їй вдалося – 11 лютого 1975 року вона офіційно очолила Консервативну партію, перемігши колишнього прем’єра Гіта та “другу людину” партії Вайтлоу. До влади у Великій Британії Тетчер прийшла в результаті позачергових виборів 1979 року. Їх призначили після того, як уряд лейбористів отримав вотум недовіри на тлі економічної кризи та безробіття. З економічною програмою консерватори 3 травня 1979 року впевнено перемогли на виборах. А вже 4 травня голова партії стала першою жінкою – прем’єр-міністеркою Великої Британії. Її уряд здійснив низку економічних реформ, зокрема, провів дерегуляцію, приватизацію, низку кроків для зменшення впливу профспілок тощо. Популярність Тетчер зросла після перемоги Великої Британії над Аргентиною в Фолклендській війні 1982 року. Тетчер та консерватори переобиралися двічі: у 1983 та 1987 роках. Вона керувала Великою Британією до 1990-го – понад 20 років. Прем’єрство Тетчер стало найтривалішим у XX столітті. Вона подала у відставку, коли її лідерство в партії оскаржив Майкл Гезелтайн. Головною причиною цього було скептичне ставлення Тетчер до ролі Великої Британії в ЄС. А також підтримка нею закону про подушний податок.

4 травня 1982 року радянські альпіністи вперше підкорили Еверест. До цієї групи входив харків’янин Сергій Бершов. Він разом із ще одним українцем Михайлом Туркевичем здобув ще й персональне досягнення. Вони першими у світі здійснили нічне сходження на Еверест.

Бершов підкоряв найвищу точку світу тричі. Він також зійшов на сім “вісімтисячників” у Гімалаях і зробив неймовірне, за мірками альпіністів. 16 жовтня 1990 Бершов у зв’язці з Володимиром Каратаєвим став першопрохідником Південної стіни Лхоцзе. Цю стіну безуспішно намагалися пройти найкращі альпіністи світу. Легендарний італійський альпініст Райнхольд Месснер назвав сходження Бершова та Каратаєва “сходженням XXI століття”.

4 травня 1986 року зону евакуації довкола Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів.

4 травня 1990 року президія Верховної Ради УРСР ухвалила перейменувати Ворошиловград на Луганськ. Таким чином, місту повернули історичну назву. Ворошиловградом Луганськ називали з 1935 по 1958 рік, а потім – з 1970 по 1990 рік. Перерва пов’язана з тим, що в якийсь момент у СРСР вирішили, що називати міста іменами живих людей не можна. Після смерті Климента Ворошилова місто знову зробили Ворошиловградом.

4 травня 1990 року Верховна Рада Латвійської РСР засудила включення Латвії до складу Радянського Союзу та оголосила про відновлення незалежності Латвійської Республіки.

Церковне свято 4 травня

4 травня християни вшановують пам’ять священномученика Януарiя, єпископа, i з ним мучеників Прокула, Соссiя i Фавста, дияконiв, Дисидерiя, читця, Євтихiя й Акутiона. Вони прийняли мученицьку смерть близько 305 року, під час гоніння імператора Діоклетіана. Януарія за сповідання християнства кинули в розпечену піч. Але він вийшов з неї неушкодженим. Тоді його розтягли на верстаті та били залізними лозинами так, що оголилися кістки. Диякон Фавст і читець Дисидерій, які спостерігали за цим із натовпу, заплакали. Тоді язичники здогадалися, що ці двоє – християни. Їх кинули у в’язницю разом із священномучеником Іаннуарієм. Там уже перебували ув’язнені раніше два диякони – Соссій і Прокул, а також два мирянини – святі Євтихій та Акутіон.

Наступного ранку всіх мучеників вивели в цирк на поталу диким звірам, але звірі не зачепили їх. Тоді правитель звинуватив святих у чаклунстві – й одразу осліп. Він став волати про допомогу, і Януарій помолився про його зцілення. Правитель прозрів, але ще більшою люттю звинуватив християн у чаклунстві й наказав відтяти їм голови.

Народні прикмети

Якщо на черемсі багато квітів, то літо буде сирим.

Дощ у цей день затягнеться ще на кілька.

Грім 4 травня – до хорошого врожаю.

Що не можна робити 4 травня

Не можна ходити в ліс.

Не можна збирати лікарські трави.

Не можна відвідувати кладовища.

Заборонена тяжка фізична робота.