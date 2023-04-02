Сьогодні 2 квітня: яке свято та день в історії

2 квітня 1958 року стався найпотужніший торнадо за час спостережень. 1982 року почалася Фолклендська війна між Великою Британією та Аргентиною. Цього дня 2007 року Ющенко видав Указ про розпуск Верховної Ради, а 2022 року Маляр заявила про звільнення Київщини.

Свята та пам’ятні дати 2 квітня

2 квітня в Україні – День геолога. Його відзначають щорічно в першу неділю квітня.

Під егідою ООН проходять: Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги та День примирення.

2 квітня в історії

2 квітня 1958 року зареєстрований рекордний за швидкістю вітру смерч в історії, внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Торнадо пройшовся по місту Вічіта-Фолс у Техасі, яке є одним з “найулюбленіших місць” для смерчів. Вітер розвинув швидкість 450 км/год. Для оцінки смерчів існує шкала Фудзіти. Позначки на ній – від F0 до F6. Торнадо силою F6 (понад 512 км/год) не реєстрували жодного разу. Смерч у Вічіта-Фолс відповідає позначці F5 (швидкість вітру від 419 до 512 км/год). Цієї позначки досягає всього 0,1% смерчів у світі.

2 квітня 1967 року заснували Міжнародний день дитячої книги. Його відзначають у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена (він народився 2 квітня 1805 року).

2 квітня 1982 року розпочалася Фолклендська війна. У цей день аргентинський десант висадився на Фолклендських островах, Аргентина спробувала відібрати їх у Великобританії. Острови аргентинці завжди вважали своїми – так само як і нічийні Патагонію та Вогняну землю. Великобританія встановила свою владу над Фолклендами (які аргентинці називають Мальвінськими островами) у 1833 році. З того моменту тема власності островів завжди була конфліктною й болісно сприймалася аргентинським суспільством.

Підняти свою популярність в Аргентині й остаточно закріпитися при владі, повернувши історичні землі, вирішив генерал-лейтенант аргентинської армії Леопольдо Галтьєрі. Він прийшов до влади в Аргентині внаслідок військового перевороту наприкінці 1981 року. Галтьєрі сподівався, що Великобританія просто змириться із втратою островів на далекому півдні. 2 квітня 1982 аргентинський десант висадився на островах і змусив капітулювати невеликий британський гарнізон.

Але Британія відреагувала зовсім не так, як розраховувало керівництво Аргентини. На острови вирушив флот у складі двох авіаносців, п’яти есмінців та шести фрегатів. Війна складалася з повітряно-морської та сухопутної фаз. 14 червня аргентинське командування змушене було капітулювати. Офіційно війна завершилася 20 червня, коли британські сили висадилися на Південних Сандвічевих островах. У Великій Британії перемога зміцнила позиції уряду Маргарет Тетчер. В Аргентині поразка стала причиною падіння військової хунти. 17 червня Леопольдо Галтьєрі під впливом масових демонстрацій пішов у відставку. При цьому керівництво Аргентини досі не порозумілося з британцями та не відмовилося від претензій на острови. Це багато в чому визначає зовнішню політику Аргентини, яка, зокрема, підтримує добрі стосунки з іншими “збирачами історичних земель” – росіянами.

2 квітня 2007 року внаслідок чергової політичної кризи президент Віктор Ющенко видав указ про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових виборів.

До цього, починаючи з 2006 року, у Верховній Раді діяла так звана антикризова коаліція. До неї після різкої зміни позиції СПУ на чолі з Олександром Морозом увійшли Партія регіонів, СПУ та ще не заборонена на той момент КПУ. Перед цим Мороз довгий час “торгувався” з “помаранчевими” – “Нашою Україною” та БЮТ. Предметом торгів була посада спікера для самого Мороза, на посаду прем’єр-міністра для Юлії Тимошенко всі погодилися. Іншим кандидатом у спікери був Петро Порошенко.

Після безплідних переговорів Мороз різко змінив вектор і об’єднався з нещодавнім непримиренним противником Януковичем. У результаті Янукович очолив Кабмін, у якому перебували також вісім міністрів від Ющенка та “Нашої України”. Ця конструкція очікувано стала дуже хиткою, і за два місяці “Наша Україна” остаточно перейшла в опозицію до чинного уряду. Після підписання Ющенком указу про розпуск парламенту Верховна Рада відправила у відставку членів ЦВК (скасувавши постанови про їхнє призначення) та заборонила уряду видавати кошти на дострокові вибори. Після тривалих судових розглядів і переговорів кризу все ж таки подолали. Але іншим шляхом – опозиціонери обнулили списки та склали повноваження. У результаті у Верховній Раді стало менше, ніж 2/3 депутатів. Це вже стало абсолютно конституційним приводом для розпуску. Вибори відбулися у вересні (а не у квітні, як передбачав перший указ Ющенка).

2 квітня 2022 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що Київська область повністю звільнена від російських окупантів.

Церковне свято 2 квітня

2 квітня християни вшановують пам’ять преподобних Йоана, Сергія, Патрикія та інших, убитих в обителі святого Сави. У VIII столітті наприкінці Великого посту, на тижні перед Вербною неділею, 13 березня, сарацини увірвалися до Лаври преподобного Сави Освяченого та вимагали, щоб ченці віддали їм усі цінності. Але отримали відповідь, що в монастирі немає цінностей – тільки невеличкі запаси їжі та старий одяг. Тоді сарацини розстріляли ченців із луків. Було вбито 13 людей, ще значна кількість отримала поранення. Келії підпалили, а незначну кількість майна, яке знайшли, викрали. При цьому частина ченців вижила. Але у Великий четвер, 20 березня, сарацини напали вдруге, й почали винищувати ченців. Тих, хто вижив, зігнали до церкви та мучили, вимагаючи розповісти, де є скарби. Ченців відвели до печери преподобного Сави, що знаходилася в огорожі монастиря, і перед входом у печеру розвели багаття, в яке підкидали гній, щоб ув’язнені задихнулися від отруйного диму. У печері загинуло вісімнадцять осіб, у тому числі та преподобні Йоан і Патрикій. Сергію відрубали голову. Сарацини катували всіх, хто ще був живим, але, нічого не домігшись від них, покинули монастир. Пізно вночі у Велику п’ятницю монахи, що сховалися від набігу в горах, повернулися до Лаври, віднесли тіла вбитих преподобних отців до церкви та поховали. Варвари, які грабували Лавру, стали жертвою раптової хвороби, і всі до одного загинули, а їхні тіла стали здобиччю диких звірів.

Народні прикмети

Якщо 2 квітня йде дощ, то буде добрий урожай грибів.

Вдень спекотно, а вночі холодно – погода найближчим часом буде теплою та ясною.

Що не можна робити 2 квітня

Не можна багато та тяжко працювати.

Категорично не можна сваритись.

Краще не розпочинати нових справ та не планувати поїздки.