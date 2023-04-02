Сегодня 2 апреля: какой праздник и день в истории

2 апреля 1958 года случился самый мощный торнадо за все времена наблюдений. В 1982 году началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. В этот день в 2007 году Ющенко издал Указ о роспуске Верховной Рады, а в 2022 году Маляр заявила об освобождении Киевщины.

Праздники и памятные даты 2 апреля

2 апреля в Украине – День геолога. Его отмечают в каждое первое воскресенье апреля.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги и День примирения.

2 апреля в истории

2 апреля 1958 года зарегистрирован рекордный по скорости ветра смерч в истории, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Торнадо прошелся по городку Вичита-Фолс в Техасе, который является одним из самых «любимых мест» для смерчей. Ветер развил скорость 450 км/ч. Для оценки смерчей существует шкала Фудзиты. Отметки на ней — от F0 до F6. Торнадо силой F6 (более 512 км/ч) не регистрировали ни разу. Смерч в Вичита-Фолс соответствует отметке F5 (скорость ветра от 419 до 512 км/ч). Этой отметки достигает всего 0,1% смерчей в мире.

2 апреля 1967 года основали Международный день детской книги. Его отмечают в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена (он родился 2 апреля 1805).

2 апреля 1982 года началась Фолклендская война. В этот день аргентинский десант высадился на Фолклендских островах, Аргентина попыталась отобрать их у Великобритании. Острова аргентинцы всегда считали своими – так же, как и ничейные Патагонию и Огненную землю. Великобритания установила свою власть над Фолклендами (которые аргентинцы называют Мальвинскими островами) в 1833 году. С того момента тема принадлежности островов всегда была конфликтной и болезненно воспринималась аргентинским обществом.

Поднять свою популярность в Аргентине и окончательно закрепиться у власти, «вернув исторические земли», решил генерал-лейтенант аргентинской армии Леопольдо Галтьери. Он пришел к власти в Аргентине в результате военного переворота в конце 1981 года. Галтьери надеялся, что Великобритания просто смирится с потерей островов на далеком юге. 2 апреля 1982 года аргентинский десант высадился на островах и заставил капитулировать небольшой британский гарнизон.

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Но Великобритания отреагировала совсем не так, как рассчитывало руководство Аргентины. На острова отправился флот в составе двух авианосцев, пяти эсминцев и шести фрегатов. Война состояла из воздушно-морской и сухопутной фаз. 14 июня аргентинское командование было вынуждено капитулировать. Официально война завершилась 20 июня, когда британские силы высадились на Южных Сандвичевых островах. В Великобритании победа укрепила позиции правительства Маргарет Тэтчер. В Аргентине поражение стало причиной падения военной хунты. 17 июня Леопольдо Галтьери под влиянием массовых демонстраций ушел в отставку. При этом руководство Аргентины до сих пор не нашло общий язык с британцами и не отказалось от претензий на острова. Это во многом определяет внешнюю политику Аргентины, которая, в частности, поддерживает хорошие отношения с другими «собирателями исторических земель» – россиянами.

2 апреля 2007 года в результате очередного политического кризиса президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов.

До этого, начиная с 2006 года, в Верховной Раде действовала так называемая антикризисная коалиция. В нее после резкого изменения позиции СПУ во главе с Александром Морозом вошли Партия регионов, СПУ и еще не запрещенная на тот момент КПУ. Перед этим Мороз долгое время «торговался» с «оранжевыми» – «Нашей Украиной» и БЮТ. Предметом торгов была должность спикера для самого Мороза, на должность премьер-министра для Юлии Тимошенко все согласились. Другим кандидатом в спикеры был Петр Порошенко.

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После бесплодных переговоров Мороз резко сменил вектор и объединился с недавним непримиримым противником Януковичем. В результате Янукович возглавил Кабмин, в котором находились и восемь министров от Ющенко и «Нашей Украины». Эта конструкция ожидаемо стала очень шаткой, и через два месяца «Наша Украина» окончательно перешла в оппозицию к действующему правительству. После подписания Ющенко указа о роспуске парламента Верховная Рада отправила в отставку членов ЦИК (отменив постановления об их назначении) и запретила правительству выдавать средства на досрочные выборы. После длительных судебных разбирательств и переговоров кризис все же преодолели. Но другим путем — оппозиционеры обнулили списки и сложили полномочия. В результате в Верховной Раде стало меньше 2/3 депутатов. Это уже стало абсолютно конституционным поводом для роспуска. Выборы прошли в сентябре (а не в апреле, как предполагал первый указ Ющенко).

2 апреля 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов.

Церковный праздник 2 апреля

2 апреля христиане чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы. В VIII веке в конце Великого поста, на неделе перед Вербным воскресеньем, 13 марта, сарацины ворвались в Лавру преподобного Саввы Освященного и потребовали, чтобы монахи отдали им все ценности. Но получили ответ, что в монастыре нет ценностей – только небольшие запасы пищи и старая одежда. Тогда сарацины расстреляли монахов из луков. Были убиты 13 человек, еще значительное количество получили ранения. Кельи подожгли, а незначительное количество найденного имущества похитили. При этом часть монахов выжила. Но в Великий четверг, 20 марта, сарацины напали во второй раз и начали истреблять монахов. Выживших согнали в церковь и мучили, требуя рассказать, где сокровища. Монахов отвели в пещеру преподобного Саввы, находившуюся в ограде монастыря, и перед входом в пещеру развели костер, в который подбрасывали навоз, чтобы заключенные задохнулись от ядовитого дыма. В пещере погибли восемнадцать человек, в том числе и преподобные Иоанн и Патрикий. Сергию отрубили голову. Сарацины пытали всех, кто еще был жив, но, ничего не добившись от них, покинули монастырь. Поздно ночью в Великую пятницу монахи, скрывшиеся от набега в горах, вернулись в Лавру, отнесли тела убитых преподобных отцов в церковь и похоронили. Варвары, грабившие Лавру, стали жертвой внезапной болезни, и все до одного погибли, а их тела стали добычей диких зверей.

Народные приметы

Если 2 апреля идет дождь, то будет хороший урожай грибов.

Днем жарко, а ночью холодно – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Что нельзя делать 2 апреля

Нельзя много и тяжело работать.

Категорически нельзя ссориться.

Лучше не начинать новых дел и не планировать поездки.