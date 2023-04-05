Сьогодні 5 квітня: яке свято та день в історії

5 квітня 1710 року було підписано Конституцію гетьмана Пилипа Орлика. У 1815-му відбулося виверження вулкана Тамбора, що спричинило “рік без літа”. Рік тому цього дня в харківському екопарку заявили про необхідність присипляти хижаків.

Свята та пам’ятні дати 5 квітня

5 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день супу та День чистої карми.

5 квітня в історії

5 квітня 1614 року сталася подія, яку багато хто вважає вигадкою мультиплікаторів студії “Дісней”. Цього дня дочка індіанського вождя Покахонтас вийшла заміж за англійського колоніста Джона Ролфа. Історія реальної Покахонтас дещо відрізняється від того, що показали в популярному мультфільмі.

Вона справді була дочкою вождя індіанців Повхатана. Насправді її звали Матоаком. Покахонтас – це дитяче прізвисько, у перекладі українською “маленька бешкетниця”. Покахонтас справді врятувала від вбивства своїми одноплемінниками англійського капітана Джона Сміта. Коли індіанці збиралися роздробити Смітові череп, 12-річна дочка вождя закрила його голову, тож обранця дівчини не посміли вбити. Після цього Покахонтас та Сміт провели ніч разом. Однак заміж вона вийшла не за нього. У березні 1613 року дочку вождя викрали англійці, щоб повернути вкрадені індіанцями інструменти та зброю. У полоні Покахонтас прийняла християнство та отримала ім’я Ребекка. І саме там познайомилася із майбутнім чоловіком – Джоном Ролфом. Він був удівцем. Коли Покахонтас було 19, вона одружилася з Рольфом. Згодом подружжя переїхало до Великої Британії.

Покахонтас народила сина Томаса, а невдовзі померла – ймовірно від хвороби легень.

5 квітня 1710 року в Бендерах, колишній резиденції гетьмана Мазепи, вже новий гетьман Пилип Орлик підписав договір зі старшиною та українським козацтвом. Цей документ називався “Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького”.

Проте в історію цей документ увійшов як перша Конституція України – Конституція Пилипа Орлика. Конституція мала вступ та 16 статей. Документ визначав відносини між гетьманом та козацькою старшиною, основи державного устрою України. Документ був дуже демократичним для тогочасного світу. Так, у Конституції було прописано поняття “вільного народу”, основи правосуддя, антикорупційні та соціальні підвалини.

5 квітня 1792 року президент США Джордж Вашингтон уперше в історії застосовував президентське вето. Він заблокував закон, що пропонував план поділу місць у Палаті представників (зі збільшенням місць для представників північних штатів).

5 квітня 1815 року почалося одне з найпотужніших вивержень вулканів усіх часів – “вибухнув” вулкан Тамбора на острові Сумбава в нинішній Індонезії.

Звуки виверження було чути за 2600 км від епіцентру. Активна фаза тривала до 12 квітня. Дощі, змішані із попелом, тривали до 17 квітня. Попіл випав у радіусі щонайменше 1300 км від Тамбора. Енергія виверження була рівнозначна вибуху 800 мегатонн тротилу. Оцінки кількості загиблих внаслідок виверження суттєво різняться – від 48 тисяч до 92 тисяч осіб (враховуючи тих, хто загинув від голоду та хвороб внаслідок цього катаклізму). Виверження Тамбора кліматологи вважають причиною такого рідкісного явища, як “рік без літа”. Воно охопило 1816 року Європу та Північну Америку. Погода була настільки холодною, що призвела до неврожаю, голоду, хвороб та численних смертей. У квітні та травні було надприродно багато дощів та граду. А влітку (у червні та липні) в Америці тривали нічні заморозки. За однією з оцінок, рівень смертності в Європі у “рік без літа” сягнув 200 тис. смертей (це вдвічі перевищило звичайну для тих часів статистику).

5 квітня 2001 року Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

5 квітня 2022 року власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив про те, що екопарку більше немає, а хижаків доведеться приспати.

На щастя, вбивства хижаків вдалося уникнути, до порятунку підключилися захисники тварин та зоопарки з усієї України. За допомогою воїнів Сил оборони та небайдужих любителів тварин мешканців екопарку здебільшого вдалося евакуювати до різних зоопарків України. Перших хижаків почали вивозити цього ж дня. Уже ввечері стало відомо про успішний порятунок двох левів, ягуара та пуми.

5 квітня 2022 року також з’явилися повідомлення про те, що в російському полоні перебуває мер Вовчанська Анатолій Степанець. 15 червня Степанцю заочно повідомили про підозру у держзраді. Про долю Степанця після звільнення Вовчанська інформації немає. Як живе місто без мера – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Церковне свято 5 квітня

5 квітня християни вшановують пам’ять преподобномученика Никона, єпископа, та 199-ти його учнів. Никон народився в Неаполі, його батько був язичником, а мати – християнкою. Сам хлопець із дитинства залишався язичником. Він став воїном і якось зі своїм загоном був оточений ворогом. Ситуація здавалася безвихідною, тож Никон згадав настанови матері й помолився “її” Богу. Йому вдалося уникнути смерті, тож, повернувшись додому, він не без складнощів (з огляду на гоніння на християн) знайшов єпископа, який хрестив воїна. Надалі Никон залишився з ченцями в печерному храмі. Через три роки, почувши божественне одкровення, єпископ висвятив Никона в єпископа та доручив йому 190 ченців для поселення в Сицилійській області. Коли дорогою до Сицилії Никон відвідав рідне місто, там до нього приєдналися дев’ять воїнів, які також прийняли хрещення. Вони дісталися Сицилії, проте не змогли довго прожити там. Правителю Сицилії Квінтіану повідомили, що неподалік оселилася чернеча братія із єпископом Никоном. Усіх 199 ченців схопили та обезголовили, а самого святителя спочатку піддали численним тортурам. Після цього його обезголовили, а тіло кинули на поживу звірам та птахам. Єпископ міста Мессін разом із кліром поховав тіла священномученика Никона та його учнів.

Народні прикмети

Якщо 5 квітня чути перший весняний грім, то літо буде дощовим та холодним.

Якщо у берези багато соку – літо буде дощовим.

Що не можна робити 5 квітня

Не можна влаштовувати безлад у будинку.

Не можна стригти чи фарбувати волосся.