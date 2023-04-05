Сегодня 5 апреля: какой праздник и день в истории
5 апреля 1710 года была подписана Конституция гетмана Пилипа Орлика. В 1815 году произошло извержение вулкана Тамбора, повлекшее «год без лета». Год назад в этот день в харьковском экопарке заявили о необходимости усыплять хищников.
Праздники и памятные даты 5 апреля
5 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.
Под эгидой ООН проходят Международный день супа и День чистой кармы.
5 апреля в истории
5 апреля 1614 года произошло событие, которое многие считают выдумкой мультипликаторов студии «Дисней». В этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Ролфа. История реальной Покахонтас несколько отличается от того, что показали в популярном мультфильме.
Она действительно была дочерью вождя индейцев Повхатана. На самом деле ее звали Матоаком. Покахонтас – это детское прозвище, в переводе на русский «маленькая озорница». Покахонтас действительно спасла от убийства своими соплеменниками английского капитана Джона Смита. Когда индейцы собирались раздробить Смиту череп, 12-летняя дочь вождя закрыла его голову, так что избранника девушки не посмели убить. После этого Покахонтас и Смит провели ночь вместе. Однако замуж она вышла не за него. В марте 1613 года дочь вождя похитили англичане, чтобы вернуть украденные индейцами инструменты и оружие. В плену Покахонтас приняла христианство и получила имя Ребекки. И именно там познакомилась с будущим мужем – Джоном Рольфом. Он был вдовцом. Когда Покахонтас было 19, она вышла замуж за Рольфа. Впоследствии супруги переехали в Великобританию.
Покахонтас родила сына Томаса, а сама вскоре умерла – вероятно от болезни легких.
5 апреля 1710 года в Бендерах, бывшей резиденции гетмана Мазепы, уже новый гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством. Этот документ назывался «Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского».
Однако в историю вошел как первая Конституция Украины – Конституция Пилипа Орлика. Конституция имела вступление и 16 статей. Документ определял отношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины. Документ был очень демократичным для мира того времени. Так, в Конституции было прописано понятие «свободного народа», основы правосудия, антикоррупционные и социальные устои.
5 апреля 1792 года президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применял президентское вето. Он заблокировал закон, предлагавший план разделения мест в Палате представителей (с увеличением мест для представителей северных штатов).
5 апреля 1815 года началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен – «взорвался» вулкан Тамбора на острове Сумбава в нынешней Индонезии.
Звуки извержения были слышны в 2600 км от эпицентра. Активная фаза продолжалась до 12 апреля. Дожди, смешанные с пеплом, продолжались до 17 апреля. Пепел выпал в радиусе не менее 1300 км от Тамбора. Энергия извержения была равнозначна взрыву 800 мегатонн тротила. Оценки количества погибших в результате извержения существенно отличаются – от 48 тысяч до 92 тысяч человек (считая тех, кто погиб от голода и болезней в результате этого катаклизма). Извержение Тамбора климатологи считают причиной такого редкого явления, как «год без лета». Оно охватило в 1816 году Европу и Северную Америку. Погода была настолько холодной, что привела к неурожаю, голоду, болезням и многочисленным смертям. В апреле и мае было сверхъестественно много дождей и града. А летом (в июне и июле) в Америке продолжались ночные заморозки. По одной из оценок, уровень смертности в Европе в «год без лета» достиг 200 тыс. смертей (это вдвое превысило обычную для тех времен статистику).
5 апреля 2001 года Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины.
5 апреля 2022 года владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил о том, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить.
К счастью, убийства хищников удалось избежать, к спасению подключились защитники животных и зоопарки со всей Украины. С помощью воинов Сил обороны и неравнодушных любителей животных жителей экопарка в большинстве своем удалось эвакуировать в различные зоопарки Украины. Первых хищников начали вывозить в этот же день. Уже вечером стало известно об успешном спасении двух львов, ягуара и пумы.
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5 апреля 2022 года также появились известия о том, что в российском плену находится мэр Волчанска Анатолий Степанец. 15 июня Степанцу заочно сообщили о подозрении в госизмене. О судьбе Степанца после освобождения Волчанска информации нет. Как живет город без мэра – в репортаже МГ «Объектив».
Церковный праздник 5 апреля
5 апреля христиане чтят память преподобномученика Никона, епископа, и 199 его учеников. Никон родился в Неаполе, его отец был язычником, а мать – христианкой. Сам юноша с детства оставался язычником. Он стал воином и однажды со своим отрядом был окружен врагом. Ситуация казалась безысходной, тогда Никон вспомнил наставления матери и помолился «ее» Богу. Воину удалось избежать смерти, поэтому, вернувшись домой, он не без сложностей (учитывая гонения на христиан) нашел епископа, у которого принял крещение. В дальнейшем Никон остался с монахами в пещерном храме. Три года спустя, услышав божественное откровение, епископ рукоположил Никона в епископа и поручил ему 190 монахов для поселения в Сицилийской области. Когда по дороге в Сицилию Никон посетил родной город, там к нему присоединились девять воинов, также принявших крещение. Они добрались до Сицилии, однако не смогли долго прожить там. Правителю Сицилии Квинтиану сообщили, что неподалеку поселилась монашеская братия с епископом Никоном. Всех 199 монахов схватили и обезглавили, а самого святителя сначала подвергли многочисленным пыткам. После этого его обезглавили, а тело бросили в пищу зверям и птицам. Епископ города Мессин вместе с клиром похоронил тела священномученика Никона и его учеников.
Народные приметы
Если 5 апреля слышен первый весенний гром, то лето будет дождливым и холодным.
Если у березы много сока – лето будет дождливым.
Что нельзя делать 5 апреля
Нельзя устраивать беспорядок в доме.
Нельзя стричь или окрашивать волосы.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 апреля 1710 года была подписана Конституция гетмана Пилипа Орлика. В 1815 году произошло извержение вулкана Тамбора, повлекшее «год без лета». Год назад в этот день в харьковском экопарке заявили о необходимости усыплять хищников".