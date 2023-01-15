Без мэра, газа и часто без надежды: как живет приграничный Волчанск (репортаж)

Корреспондент МГ «Объектив» побывал в городе Волчанск — ближайшем к границе с РФ из городов Харьковщины.

Расстояние между Харьковом и Волчанском – 76 километров. До войны дорога между городами занимала полтора часа. Сейчас – около пяти часов. Дело – в мосту через Северский Донец, не пережившем боевые действия. Чтобы добраться до Волчанска быстрее, люди переправляются через реку на лодках. Так в прошлый раз переправлялись и мы. На этот раз должны добираться объездными путями. Кое-где – по бездорожью и полями. В редких встречных машинах – военные. На обочинах – сожженная военная техника. Как живет Волчанск — в репортаже МГ «Объектив».

Волчанск российские захватчики оккупировали в первый день полномасштабного вторжения. ВСУ вошли в Волчанск 11 сентября. С этого момента каждый день россияне обстреливают населенный пункт из минометов и артиллерии. В сводках Генштаба сообщают о разрушении построек и жертвах среди гражданских. Волчанск расположен у границы с РФ. Поэтому бьют по нему российские террористические войска из всего, что есть в наличии.

Александр Шиш, и.о. заместителя директора Волчанской ЦРБ

Здесь повреждение вот. Вот очень видно и налицо осколочное. Сегодня уже дважды.

Целятся россияне по жилым кварталам и инфраструктуре. Утро, когда мы приехали, не было исключением. Досталось многоэтажке. Также перебили линию электропередач, шедшую в центр города.

Алексей Харьковский, начальник сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 г. Волчанска

Вот место «прилета». В этих домах и так почти никто не проживает. В этих домах остались один-два человека, потому что нет ни отопления, ничего. Люди отапливают электроотоплением. А теперь, когда нет окон, здесь не останется никого.

Ситуация с жизнеобеспечением – очень сложная. Областная военная администрация предлагала эвакуацию на зиму. Транспортом снабжали всех, кто был согласен уехать. Однако большого количества желающих не оказалось.

Волчанск с советских времен был подключен к российскому газопроводу. В конце октября прошлого года в результате боевых действий газопровод перебили — на вражеской стороне. Так что починить его невозможно. А использовать электроотопление тоже не всегда выходит. Россияне системно и прицельно наносят удары по объектам критической инфраструктуры города.

Виктор Владимирович, фермер, пациент Волчанской центральной районной больницы

Каждый день. Вот сейчас снова света нет в доме. А у меня дом весь на электричестве. Без электричества – труба. У меня нет ни газа, ни твердотопливного котла. Только электричество.

Из-за российских обстрелов поставки воды также приостанавливаются. Волонтеры говорят, что проблемой для города является и логистика. Что-то довезти в Волчанск крайне тяжело из-за разрушенного моста над Северским Донцом. Все ждут восстановления сооружения.

Жанна Писаренко, волонтер

У нас постоянная потребность в памперсах для взрослых. Это непременно. Поскольку есть лежащие больные, нуждающиеся в этом – и очень часто. Теплые вещи: одеяла, пледы. Их понемногу привозят, но нужно больше. Так как в многоквартирных домах температура плюс 5 от силы. Катастрофически не хватает электрических обогревателей. Другим греться нечем. И даже если буржуйки установить, не всегда можно получить дрова. Хоть и лес везде. Но заминировано многое. И в лес лесорубов не пускают. И, к сожалению, лес не привозят людям.

В городе осталось около 4000 человек из 17 000, проживавших здесь до войны.

Александр Шиш, и.о. заместителя директора Волчанской ЦРБ

У нас было по штату 318 медицинских работников. Пока у нас осталось 163. Врачей у нас было 86. Сейчас у нас осталось только 20. Сейчас с каждым днем меньше, меньше… Потому что люди боятся. Газа у нас нет. Отопление также отсутствует. И люди уезжают. Пока у нас обстрелы – другого не будет.

Местные рассказывают, что многие уехали в РФ, как только началось контрнаступление ВСУ. Была многокилометровая очередь в сторону русского Шебекино. 21 октября прошлого года ГБР сообщило о подозрении в госизмене десяти местным правоохранителям. Харьковская областная прокуратура сообщала о подозрении в госизмене двум заместителям городского головы Волчанска. 15 июня Офис генпрокурора сообщил, что городского голову Волчанска подозревают в государственной измене в условиях военного времени. Однако и сейчас на сайте городского совета Волчанским городским головой значится Анатолий Викторович Степанец. О дальнейшей судьбе Степанца точно неизвестно.

Виктор Владимирович, фермер, пациент Волчанской центральной районной больницы

Они, по моему мнению, все уехали. Когда Украина начала заходить – все уехали. Контактов не было. Без понятия.

Алексей Харьковский, начальник сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 г. Волчанска

Из Нацполиции, кто работал до войны, все уехали в государство-оккупант. Из наших сотрудников, которые перешли на их сторону, не был задержан на территории Украины пока никто.

Выехали из города и обычные жители, верившие российским фейкам о том, что сейчас зайдут «Кракен» и «Правый сектор» – и все будут висеть на деревьях. Но многие уехали не потому , что имели пророссийские взгляды, говорят в Волчанске. Люди понимали, что, в отличие от ВСУ, которые по украинскому городу не били, россияне церемониться не станут. Был уже опыт того, как русские военные оккупировали город.

Виктор Черныш, заведующий хирургическим отделением Волчанской ЦРБ

В начале войны было очень много местных, попавших под расстрелы российской армии, российскими солдатами. Этих эпизодов был не один. Их было очень много. И первые наши жертвы 24 февраля, расстрелянные танкистами Кантемировской так называемой дивизии. В семь часов утра.

Многие жители Волчанска уехали, потому что боялись оказаться на линии разграничения. Были и те, кто не уехал, потому что ждали освобождения. Ждали ВСУ.

Жанна Писаренко, волонтер

Это очень сложный вопрос. Поскольку чисто вопрос обстрелов. Действительно, например, когда были русские, обстрелов не было. Когда пришли украинские войска, мы действительно были рады, поскольку это мы вернулись в Украину. Все будет хорошо. К сожалению, начались обстрелы. Пытаемся делать все возможное. И верим в победу, и ждем не ее. И благодарим всех наших военных, которые нас защищают, защищают нашу Украину.

Алексей Харьковский, начальник сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 г. Волчанска

Мы 11 сентября зашли в город, нас сразу окружила толпа местных людей. Это было очень приятно, потому что люди начали кричать, скандировать. Пели с нами Гимн. Поднимали флаг на площади. Все люди, которые сейчас находятся в Волчанске, это 99,9 процентов населения, — это люди, которые ждали нашего прихода, ждали Украину. Все, кто не ждал ее, все, кто поддерживал РФ, перед нашим заходом сюда, в начале сентября, выехали в государство-оккупант.

Волчанск в полдень выглядит совсем пустым. Практически ничего не работает. В центре людей можно встретить только около нескольких магазинов. Общаться большинство отказывается.

Не надо снимать нас, пожалуйста.

Такое впечатление, что в городе царит страх. Страх прилетов, холода, страх сказать лишнее. Многие местные за время оккупации сильно напуганы. Волчанск находится на самой границе. И как война пойдет дальше – неизвестно. Так что молчат, чтобы потом не каяться.

Не нужно снимать. Как без работы, без денег можно жить? Вообще нет жизни. Не нужно показывать нас. Затем проблемы (хлопнул дверью).

На улицах города нет людей, но много брошенных животных. Выжить зимой без помощи им практически невозможно. Четвероногие бегут навстречу двуногим, истосковавшись по человеческой опеке. В городе, кроме всего прочего, не хватает ветеринарных лекарств и кормов. Нужна стерилизация, чтобы бездомных животных не становилось больше. Волонтеры обращались за помощью к благотворителям. Помочь согласился благотворительный фонд из Прибалтики.

Жанна Писаренко, волонтер

Я – зооволонтер. Я занимаюсь животными, помогаю. Это моя основная причина, почему я осталась здесь и никуда не уехала. Животных очень много, поскольку люди выехали, к сожалению, не забрали с собой своих животных. Но мы работаем. Мы стараемся сделать так, чтобы этих животных не стало больше. И ищем дома. Некоторых животных удалось пристроить. Даже есть уехавшие в Черкассы.

Зооволонтер из Германии узнала о полномасштабной войне, которую начала РФ против Украины, из новостей. До этого она никогда не бывала в Украине. И уже в марте 2022 привезла во Львов корма и лекарства для животных. Во второй раз она посетила Луцк. Затем были Ровно, Ивано-Франковск и Киев. Так постепенно она приезжала все дальше и дальше на восток страны. Пока в восьмой свой приезд не оказалась в нескольких километрах от границы с РФ. В Волчанске.

Кристин Кесслер, волонтер из Германии

Я из Германии, из Гамбурга. Это далековато. Как я приехала сюда? Просто села за руль и приехала. На востоке Украины впервые. И я немного нервничаю. У меня было очень сильное желание помочь животным в Украине. Я не являюсь представителем ни одной организации. Это частная инициатива. В будни я работаю дома, а волонтерить могу только в выходные. Мы раздаем корм бездомным животным и привозим корм в приюты. Я знаю людей в Германии, которые хотели бы забрать животных с линии столкновения. Они вывозят их из Украины в приюты в Польше и Германии. Что касается нынешней ситуации в Украине, то у меня просто нет слов. Это все очень грустно. Я не могу понять того, что происходит.

Несмотря на то, что Волчанск — под украинским флагом, жить в городе нелегко. Город – настоящая горячая точка. Враг не оставляет попыток оставить его в руинах и тьме.

Виктор Черныш, заведующий хирургическим отделением Волчанской ЦРБ

Не прекращаются. И обстрелы все больше и больше, стали более жестокими. Если раньше они обстреливали с какими-то паузами, то сейчас с утра и до ночи.

Жители Волчанска, как и люди в других городах, по-разному смотрят на будущее. На фоне боевых действий, потерь, отсутствия газа и электричества некоторые не знают, как жить дальше. И теряют надежду.

Виктор Владимирович, фермер, пациент Волчанской центральной районной больницы

Никакой. Ничего нету. Будущего нет.

Хорошего ничего нет.

Кое-кто, напротив, держится и верит, что впереди – лучшие времена.

Жанна Писаренко, волонтер

Если люди здесь остались, люди верят в Украину. Они остались здесь. Я думаю, что настроение: мы ожидаем победы. Это главное, что мы все вместе сейчас думаем.

Виктор Черныш, заведующий хирургическим отделением Волчанской ЦРБ

Наши женщины, наши помощники, они отработали с таким героизмом. Нас бомбят каждый день. Они ходят на работу. Причем кацапы стреляют по нам регулярно. И как раз в то время, когда мы идем на работу. Так вот под бомбежками они ходят на работу.

Алексей Харьковский, начальник сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 г. Волчанска

Это было очень приятно, что люди нас ждали и дождались, наконец. Так будет и с этим городом. Все будет Украина.