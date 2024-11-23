Голодомор забрал жизни около 1 млн жителей Харьковщины – ХОВА (фото)

23 ноября на Харьковщине почтили память жертв Голодомора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Геноцид, который совершила советская власть, сталинский режим против крестьян большинства областей. В Украине в результате Голодомора погибли от 3 до 7 миллионов человек. Харьковщина понесла огромные потери — только в нашей области они оцениваются около 1 миллиона. Эти страшные цифры являются частью нашей истории, память о трагедии нужно передавать следующим поколениям», — написал Синегубов.

Сегодня в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших.

«Зажгите свечу памяти!», — призвал Синегубов.