Голодомор забрал жизни около 1 млн жителей Харьковщины – ХОВА (фото)
Фото: Олег Синегубов
23 ноября на Харьковщине почтили память жертв Голодомора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Геноцид, который совершила советская власть, сталинский режим против крестьян большинства областей. В Украине в результате Голодомора погибли от 3 до 7 миллионов человек. Харьковщина понесла огромные потери — только в нашей области они оцениваются около 1 миллиона. Эти страшные цифры являются частью нашей истории, память о трагедии нужно передавать следующим поколениям», — написал Синегубов.
Сегодня в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания в память о погибших.
«Зажгите свечу памяти!», — призвал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Голодомор, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября на Харьковщине почтили память жертв Голодомора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".