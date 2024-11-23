День памяти жертв Голодоморов: в Харькове приспустили государственный флаг

В Харькове 23 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

«Также флаги были приспущены на других административных зданиях города. Этот жест является частью общенациональной акции, которая призывает почтить миллионы жертв Голодоморов минутой молчания и зажжением свечей памяти в домах и возле мемориалов», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».