День памяти жертв Голодоморов: в Харькове приспустили государственный флаг
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Харькове 23 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.
«Также флаги были приспущены на других административных зданиях города. Этот жест является частью общенациональной акции, которая призывает почтить миллионы жертв Голодоморов минутой молчания и зажжением свечей памяти в домах и возле мемориалов», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: государственный флаг, День памяти жертв Голодомора, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 08:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 23 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.".