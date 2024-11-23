Сегодня 23 ноября: какой день в истории

23 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов. В 2022 году в этот день Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма. В 2003-м в Грузии победила Революция роз – в отставку ушел президент Шеварнадзе. В 1989-м началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В 1940-м Румыния присоединилась к Тройственному союзу с нацистской Германией. В 1917-м в УНР создали Украинский Генеральный штаб.

Праздники и памятные даты 23 ноября

23 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов (ежегодно — в четвертую субботу ноября).

В мире – Международный день борьбы с безнаказанностью, Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (он приходится на субботу перед Днем Благодарения).

Также сегодня: День Фибоначчи, Международный день акварели, Международный день осведомленности об ауре (четвертая суббота ноября), Международный день имидж-консультанта.

23 ноября в истории

23 ноября 1917 года в УНР создали Украинский Генеральный штаб. Подробнее.

23 ноября 1940 года королевство Румыния присоединилось к трехстороннему пакту Германии, Италии и Японии. Подробнее. Перед этим – 20 ноября – аналогичный шаг сделали соседи Румынии – венгры.

23 ноября 1989 года началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В этот день грузины осадили Цхинвали. Подробнее.

23 ноября 2003 года в Грузии победила Революция роз. Подробнее.

23 ноября 2022 года Харьков и значительная часть Украины вновь остались без света из-за массированной российской ракетной атаки. Подробнее.

23 ноября 2022 года Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма.

«Депутаты Европарламента подчеркивают, что умышленные нападения и зверства, совершенные российскими войсками и их помощниками против гражданских лиц в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права являются террористическими актами и военными преступлениями. В свете этого они признают Россию государством — спонсором терроризма и государством, которое «применяет средства терроризма», — заявила в этот день Служба прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

Соответствующую резолюцию депутаты Европарламента приняли 494 голосами «за» (58 было «против», еще 44 «воздержались»). Несмотря на политическую значимость этого решения, оно не приводит к автоматическому применению против РФ ограничительных мер всеми странами — членами ЕС. Пакеты санкций принимают отдельно. Также отдельно в каждой из стран Европы могут признать РФ спонсором терроризма. Но с этим национальные правительства и парламенты не торопятся. Первым (еще до решения Европарламента) такое решение принял сейм Латвии – в августе 2022 года. В октябре РФ признали спонсором терроризма депутаты парламента Эстонии. В 2023-м — Словакии.

Радикально повлиять на отношения с РФ стран всего мира могло бы внесение страны Путина в список спонсоров терроризма Соединенными Штатами Америки. С соответствующими инициативами выступали отдельные конгрессмены и сенаторы США еще с 2022 года. Тем не менее администрация президента Джо Байдена и Госдеп неоднократно высказывались против такого решения. В Белом доме объясняли: внесение РФ в список стран — спонсоров терроризма полностью прекратит возможности коммуникации с ней (которые нужны в критических ситуациях, а также потенциально — для организации мирных переговоров). Также такое решение Госдепа предполагало наложение США вторичных санкций на большой ряд третьих стран, ведущих дела с РФ, в том числе Китай и Индию. Идея, впрочем, не исчезла полностью. В 2024 году ее «оживили» сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Представители обеих партий (Республиканской и Демократической) внесли общий законопроект о признании России государством — спонсором терроризма после соглашения о стратегическом партнерстве, которое Путин заключил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Однако до голосования пока не дошло и не известно, дойдет ли. Пока же в перечень стран, которые США признали спонсорами терроризма, входят: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Церковный праздник 23 ноября

23 ноября чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Он был двоюродным братом Григория Богослова и другом Василия Великого, а также их учеником и последователем. Около 40 лет прожил в пустыне суровым аскетом. После смерти Иконийского епископа Амфилохию трижды являлись ангелы, призывая его в Иконию – на святительский подвиг. Амфилохий пришел в Иконию, где его рукоположили в епископы. Святитель принимал участие во Втором вселенском соборе (в 381 году). До наших дней сохранились послания и слова святителя Амфилохия. Он служил Богу всю жизнь и умер мирно – в 394 году.

Народные приметы

Если 23 ноября на улице много снега, то зима будет теплой.

Если на дорогах много грязи, зима будет морозной.

Если в этот день сильный ветер, ждите похолодание и вьюгу.

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября не стоит выходить из дома в темное время суток.

Нельзя осуществлять необдуманные расходы.

Нельзя спорить с тем, с кем и так не очень хорошие отношения, потому что можете рассориться окончательно.