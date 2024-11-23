Сьогодні 23 листопада: який день в історії

23 листопада в Україні – День вшанування жертв голодоморів. У 2022-му цього дня Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. У 2003-му в Грузії перемогла Революція троянд – у відставку пішов президент Шеварнадзе. У 1989-му почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. У 1940-му Румунія приєдналася до Троїстого союзу з нацистською Німеччиною. У 1917-му в УНР створили Український Генеральний штаб.

Свята та пам’ятні дати 23 листопада

23 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів (щорічно – в четверту суботу листопада).

У світі – Міжнародний день боротьби з безкарністю, Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини (він припадає на суботу перед Днем Подяки).

Також сьогодні: День Фібоначчі, Міжнародний день акварелі, Міжнародний день поінформованості про ауру (четверта субота листопада), Міжнародний день імідж-консультанта.

23 листопада в історії

23 листопада 1917 року в УНР утворили Український Генеральний штаб. Докладніше.

23 листопада 1940 року королівство Румунія приєдналося до тристороннього пакту Німеччини, Італії та Японії. Докладніше. Перед цим – 20 листопада – аналогічний крок здійснили сусіди Румунії – угорці.

23 листопада 1989 року почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. Цього дня грузини взяли в облогу Цхінвалі. Докладніше.

23 листопада 2003 року в Грузії перемогла Революція троянд. Докладніше.

23 листопада 2022 року Харків та значна частина України знову залишилися без світла через масовану російську ракетну атаку. Докладніше.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму.

“Депутати Європарламенту підкреслюють, що навмисні напади та звірства, вчинені російськими військами та їхніми помічниками проти цивільних осіб в Україні, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права є терористичними актами та є воєнними злочинами. У світлі цього вони визнають Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка “застосовує засоби тероризму”, – заявила цього дня Служба преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Відповідну резолюцію депутати Європарламенту ухвалили 494 голосами “за” (58 було “проти”, ще 44 “утрималися”). Попри політичну значущість цього рішення, воно не призводить до автоматичного застосування проти РФ обмежувальних заходів для всіх країн – членів ЄС. Пакети санкцій приймають окремо. Також окремо в кожній із країн Європи можуть визнати РФ спонсором тероризму. Але з цим національні уряди та парламенти не поспішають. Першим (ще до рішення Європарламенту) таке рішення ухвалив сейм Латвії – у серпні 2022 року. У жовтні РФ визнали спонсором тероризму депутати парламенту Естонії. У 2023-му – Словаччини.

Радикально вплинути на відносини з РФ країн усього світу могло б внесення країни Путіна до списку спонсорів тероризму Сполученими Штатами Америки. З відповідними ініціативами виступали окремі конгресмени та сенатори США ще з 2022 року. Проте адміністрація президента Джо Байдена та Держдеп неодноразово висловлювалися проти такого рішення. У Білому домі пояснювали: внесення РФ до переліку країн – спонсорів тероризму повністю припинить можливості комунікації з нею (які потрібні в критичних ситуаціях, а також потенційно – для організації мирних переговорів). Ідея, втім, не зникла повністю. У 2024 році її “оживили” сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Представники обох партій (Республіканської та Демократичної) внесли спільний законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму після угоди про стратегічне партнерство, яку Путін уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Однак до голосування поки що не дійшло і не відомо, чи дійде. Поки що до переліку країн, які США визнали спонсорами тероризму, входять: Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

Церковне свято 23 листопада

23 листопада вшановують пам’ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Він був двоюрідним братом Григорія Богослова та другом Василя Великого, а також їхнім учнем та послідовником. Близько 40 років прожив у пустелі суворим аскетом. Після смерті Іконійського єпископа Амфілохію тричі являлися ангели, закликаючи його до Іконії – на святительський подвиг. Амфілохій прийшов до Іконії, де його висвятили на єпископа. Святитель брав участь у Другому Вселенському Соборі (381 рік). До наших днів збереглися послання та слова святителя Амфілохія. Він служив Богу все життя і помер із миром – у 394 році.

Народні прикмети

Якщо станом на 23 листопада випало багато снігу, то зима буде теплою.

Якщо на дорогах багато бруду, то зима буде морозною.

Якщо в цей день сильний вітер, чекайте на похолодання та хуртовини.

Що не можна робити 23 листопада

23 листопада не варто виходити з дому в темну пору доби.

Не можна здійснювати необдумані витрати.

Не можна сперечатися з тим, з ким і так не дуже добрі стосунки, бо можете розсваритися остаточно.