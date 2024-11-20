Сегодня 20 ноября: какой праздник и день в истории

20 ноября 1917 года Украинская Центральная Рада утвердила Третий универсал, которым провозгласила УНР. В 1940-м Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. В 1945-м начался Нюрнбергский процесс. В 2004-м суд отклонил попытку КГГА запретить акцию на Майдане Незалежности, с которой впоследствии началась Оранжевая революция.

Праздники и памятные даты 20 ноября

20 ноября в Украине – праздник Третьего универсала.

В мире – Всемирный день ребенка и День педиатра.

Также сегодня: Всемирный день географических информационных систем (отмечают в третью среду ноября), День памяти трансгендеров, День индустриализации Африки, Международный день «Обними бегуна».

20 ноября в истории

20 ноября 1917 года своим Третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую народную республику (УНР). Подробнее.

20 ноября 1940 года Венгрия присоединилась к Тройственному пакту. Она стала четвертой страной – участницей военного союза агрессоров Второй мировой войны. В этот день соответствующий документ подписал премьер-министр королевства – граф Пал Телеки. Через полгода после этих событий он застрелится.

Официальное присоединение Венгрии к Германии, Италии и Японии стало логическим продолжением длительного движения этой страны на сближение с нацистами. Фундамент такого политического курса заложили еще после завершения Первой мировой. Королевство, которое до начала войны было частью Австро-Венгрии, оказалось среди проигравших. В результате венгры были вынуждены подписать Трианонский договор, согласно которому страна потеряла две трети своей довоенной территории. Вся дальнейшая история Венгрии (вплоть до современности) проникнута реваншистскими настроениями и желанием восстановить «былое величие». Эти настроения в определенные периоды обострялись, а в определенные – стихали. Между двумя мировыми войнами был период постоянного нагнетания драмы. Этому способствовал регент королевства, вице-адмирал Миклош Хорти (он в 1919 году во главе войска свалил коммунистический режим, который ненадолго захватил власть в стране, а после юридической реставрации монархии парламент избрал Хорти регентом – с почти неограниченной властью). Физически же в жизнь праворадикальную государственную политику воплощал ряд премьеров.

Первым из тех, кого историки вспоминают в перечне глав правительства, которые вели Венгрию в пропасть нацизма, был Дьюла Гембеш. Хорти назначил его премьером в 1932 году. Целями, которых добивался Гембеш во внешней политике, был пересмотр Трианонского договора и выход страны из Лиги Наций. Во внутренней политике он пытался подавить оппозицию и установить в государстве однопартийность. Этот премьер умер через четыре года от почечной недостаточности. Однако за время правления почти зачистил политическое пространство и «подтянул» к руководству государством единомышленников — своих и Хорти.

Преемник Гембеша Кальман Дараньи стал тем премьером, во времена правления которого в Венгрии приняли «Первый еврейский закон». Он устанавливал квоту 20% на максимальную часть еврейского населения в трудовой занятости в стране. Также Дараньи начал милитаристскую политику, заявив о необходимости масштабного перевооружения армии (так называемая «программа Дараньи»). Однако в 1938 году даже такие действия не были достаточно радикальны, чтобы устраивать местных правых и диктаторов Германии и Италии, на сближение с которыми стремительно шла Венгрия. Так что долго «у руля» Дараньи не оставался и уже весной 1938-го ушел в отставку. Тем временем союзники нацисты и фашисты в ноябре 1938-го помогли венграм воплотить в жизнь часть их «территориальных мечтаний» решением Первого Венского арбитража. Так что Венгрия все больше двигалась по предлагаемому ими пути. Весной 1939 года здесь утвердили «Второй еврейский закон». Он еще больше урезал квоты еврейского населения в трудовой занятости и предпринимательстве. Кроме того, этот закон определял еврейство как расу, а не как религию и таким образом лишал гражданских прав и тех евреев, которые приняли христианство. Когда этот закон утверждали, премьер-министром страны уже был Пал Телеки. Он возглавлял Венгрию в начале Второй мировой войны и был противником участия своей армии в боевых действиях. Страна оставалась в стороне от битв в Польше. Венгрия не позволяла немецким войскам использовать свою территорию для прохода или проведения операций против Польши и разрешила остаткам польской армии, а также гражданским бежать на свою территорию.

Однако долго держать условный нейтралитет было невозможно. Венгрии пришлось выбирать сторону в разгоревшемся общеевропейском конфликте. И в ноябре 1940 года Телеки подписал присоединение к Тройственному пакту. А следом – в декабре 1940-го — договор о вечной дружбе с Югославией. Именно это и привело премьера к самоубийству. Он отказался от участия венгерской армии в агрессии против Югославии, но вынужден был пропустить немецкие войска по территории королевства. В ответ Великобритания пригрозила Венгрии войной. Телеки понял, что королевство оказалось в безвыходном положении. 3 апреля 1941 года он застрелился. А в своем последнем письме осудил агрессию против Югославии. К власти пришел гораздо более радикальный правый политик – Ласло Бардошши. Уже 11 апреля 1941 года 80-тысячная венгерская армия перешла югославскую границу и присоединилась к боевым действиям на стороне Оси.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками. Подробнее.

20 ноября 2004 года Шевченковский райсуд Киева отклонил представление Киевской ГГА об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности с 21 по 23 ноября. Подробнее.

Церковный праздник 20 ноября

20 ноября — предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтят память преподобного Григория Декаполита. Преподобный Григорий Декаполит родился в Исаврическом Декаполе в VIII веке. С детства был увлечен верой, хотел вести монашескую жизнь. Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители, тайно ушел из дома. Всю жизнь провел в странствиях: был в Константинополе, Риме, Коринфе, Солуне, некоторое время трудился в пещере на Олимпе. Всюду проповедовал. Своими подвигами и молитвой приобрел дары пророчества и чудотворства. Для противодействия ереси иконоборчества преподобный Григорий покинул монастырь святого Мины, в котором работал долгое время, и отправился снова в Константинополь. В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, он умер в 816 году.

Народные приметы

Если днем идет снег, но на земле не задерживается, то весной разольются реки.

Гололедица в этот день – к затяжным морозам.

Если окна покрылись инеем – будет хороший урожай зерна в следующем году.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя стирать постельное белье.

Нельзя вязать.

Нельзя больным людям выходить на улицу, потому что болезнь ухудшится.